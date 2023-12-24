جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاده ويذكر حقيقة تلاوة القرآن وزواجه من مسلمة

احتفل يوم أمس السبت الفنان جورج وسوف بعيد ميلاده، والذي يعتبر من أهم مطربي الغناء في تاريخ الفن العربي، خاصة وأنه يملك طابعا خاصا في تقديم أغانيه.

الفنان جورج وسوف من مواليد قرية كفرون بسوريا، وكانت بدايته الفنية حين كان يقوم بغناء المواويل التي نشأ وتربى على سماعها في بيت والده، وكانت صدفة غريبة بعد أن قام بغناء موال من هذه المواويل التي اعتاد على غنائها في حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط كاسيت، وشعر بالموهبة التي يتمتع بها الفنان جورج وسوف فقام بتسجيل هذا الموال ثم قام بنشره.

وقد قدم الفنان جورج وسوف عددا من الأغاني في حفلات مختلفة، وذلك بعد أن قام بالانتقال إلى لبنان ولم يتجاوز عمره حينها السادسة عشرة من عمره، وقد قام كل من الفنان “جورج يزبك” والفنان “وديع الصافي” برعاية جورج وسوف فنيا.

وقد ازدادت شهرة الفنان جورج وسوف عندما تعامل مع كبار الملحنين مثل “سيد مكاوي” و ” ” شاكر الموجي “و” بليغ حمدي “، وذلك بعد أن قام بإنتاج مجموعة من الأغاني التي تعلق بها الجمهور بشكل كبير ومن هذه الأغاني” بتعاتبني على كلمه “و” دقيت على الأبواب “وغيرها من الأغاني، ومن جانب آخر فقد تعرض الفنان جورج وسوف إلى صدمة كبيرة، وذلك بعد أن فقد نجله وديع.

جورج وسوف يتلو القرآن الكريم

ومن جانبه فقد كشف الشيخ ياسر الصالح، عن مفاجأة مذهلة بخصوص تلاوته للقرآن الكريم في عزاء ابن الفنان جورج وسوف، قائلا إن الفنان جورج وسوف يحفظ ويتلو القرآن الكريم و” قد طلب مني بصفة شخصية أن أقوم بتلاوة سورة مريم على روح نجله وديع “.

وقد ظهر الشيخ ياسر، الذي قام بالمشاركة في الكثير من عزاء المشاهير، بجانب الفنان جورج وسوف خلال العزاء وهو يرتل القرآن الكريم، وهذا الذي أكد أن جورج وسوف قد طلب منه بشكل شخصي قراءة القرآن الكريم في عزاء ابنه.

ماهي ديانة زوجة جورج وسوف

وفي وقت سابق تحدث الفنان جورج وسوف عن الديانة التي تعتنقها زوجته الأولى في لقاء له مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث أكد أن زوجته الأولى اسمها ماليشار وهي سيدة مسلمة سنية، وقد قام بالزواج منها في المحكمة الجعفرية، وقد صرح خلال بعض اللقاءات التلفزيونية، أنه يحفظ ترانيم الكنيسة كما يحفظ أسماء الله الحسنى، وكذلك يحفظ صيغة الأذان، وهذا الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل وقتها عن الديانة الخاصة بالفنان جورج وسوف.

ومن ناحية أخرى فقد تزوج جورج وسوف، مرتين فقط، كانت الزوجة الأولى هي ماليشار التي أنجب منها ثلاثة أبناء، ثم بعد ذلك انفصل عنها وتزوج مرة أخرى من ندى رمال وهي سيدة فلسطينية الأصل وقد أنجبت له ابنته الوحيدة التي تدعى عيون .