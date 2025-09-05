جمعية الإحسان الخيرية توزع كراتين الخير بشطورة بدعم من مؤسسة عويضة الخيرية

في أجواء يسودها التعاون وروح العطاء، واصلت جمعية

الإحسان الخيرية بشطورة محافظة سوهاج ، برئاسة الأستاذ وليد التمساح، جهودها المجتمعية من خلال تنظيم مبادرة لتوزيع “كراتين الخير” على الأسر المستحقة، وذلك بمقر الجمعية بنجع كوكب وحسانين بشطورة، بدعم ورعاية كريمة من مؤسسة عويضة للتنمية والأعمال الخيرية بطهطا، برئاسة المهندس محمد عويضة.

شهدت المبادرة حضور عدد من الشخصيات البارزة في العمل الخيري، من بينهم السيدة صفاء صابر غبريال، المدير التنفيذي لمؤسسة عويضة، والأستاذة منى السيد عبد اللطيف، اللتان شاركتا في عملية التنظيم والتوزيع، وحرصتا على متابعة وصول المساعدات لمستحقيها.

كما تقدم القائمون على الجمعية بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد عويضة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عويضة للتنمية والأعمال الخيرية، على دعمه المستمر للمبادرات الإنسانية، والمهندس عمرو عويضة على جهوده في مساندة هذه الأنشطة، مؤكدين أن التعاون يعكس صورة مشرفة للتكافل الاجتماعي.

الأهالي المستفيدون من المبادرة أعربوا عن سعادتهم الكبيرة، مشيدين بالدور الذي تقوم به جمعية الإحسان في خدمة البسطاء، وحرصها الدائم على مراعاة احتياجات الغلابة، وأكدوا أن مثل هذه المبادرات تزرع الأمل وتؤكد أن الخير ما زال حاضرًا بين الناس.

من جانبه، شدد الأستاذ وليد التمساح على أن العمل الخيري هو رسالة إنسانية قبل أن يكون واجبًا، وأن الجمعية ستواصل تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، فيما أكد المهندس محمد عويضة أن مؤسسته ستظل سندًا لمثل هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمعية الإحسان يعكس وحدة الهدف في خدمة المجتمع.

وتأتي هذه المبادرات لتعزيز قيمة التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع، وترسيخ دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة.