“جريمة تهجير الفلسطينيين” مصر تُحذر

أكدت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد رفضها القاطع لما تردد عن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووصفت الخارجية المصرية هذه التحركات بأنها سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن اتصالات القاهرة مع الدول التي أُشيع موافقتها على استقبال الفلسطينيين أثبتت عدم قبولها لمثل هذه المخططات معتبرة أن التهجير ظلم تاريخي لا يمتلك أي سند أخلاقي أو قانوني.

وشددت الخارجية المصرية على أن القاهرة لن تقبل ولن تشارك في أي خطط من هذا النوع محذرة من أن تنفيذها سيؤدي بالضرورة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

كما جددت مصر رفضها المطلق لأي محاولات إسرائيلية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه سواء في غزة أو الضفة الغربية داعية المجتمع الدولي إلى عدم التورط في ما وصفته بـ”جريمة غير أخلاقية تشكل تطهير عرقي وخرق صارخ لاتفاقيات جنيف الأربع.

وأكد البيان أن مثل هذه الممارسات تمثل جريمة حرب مشدداً على أن أي طرف يشارك فيها سيتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية عن تبعاتها.

واختتمت القاهرة بتحذير من التداعيات السياسية الإقليمية والدولية الخطيرة التي قد تترتب على هذه المخططات في حال المضي بها.