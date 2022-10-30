جدول الأيام البيض لشهر ربيع الآخر 2022 في السعودية وقطر والإمارات 1444

يحرص كل مُسلم يرغب في التقرب من الخالق عز وجل على صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة أيام تأتي في منتصف كل شهر هجري كريم، هذا وتفصلنا ساعات عن موعد بداية صوم الأيام البيض لشهر ربيع الأخر (الثاني) 2022 الموافق 1444 هجريًا في السعودية وقطر والإمارات والكويت ومصر، والصيام من العبادات العظيمة، والتي لها أجر كبير، فيقول الحديث القدسي “كل عمل إبن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به”.

جدول الأيام البيض لشهر ربيع الآخر 2022

موعد صيام الأيام البيض في شهر ربيع الآخر (الثاني) هي أيام 13 و14 و15 هجريًا في هذا الشهر الكريم، هذا وثواب الحرص ومواصلة صيام تلك الأيام البيض يُعادل صيام الدهر كله، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فإن صيام ثلاث أيام يعادل صيام 30 يومًا وهكذا، وقد سُميت الأيام البيض بهذا الاسم، لأن السماء تكون في ليالي تلك الأيام بيضاء مُنيرة، ويكون القمر مضيئ.

سوف تُصادف مواعيد الأيام البيض لشهر ربيع الثاني 2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات بالتاريخ الميلادي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 7 و8 و9 نوفمبر 2022 على التوالي، تقبل الله منكم الصيام والقيام في تلك الأيام المباركة.