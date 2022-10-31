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جامعة وهمية بالسودان خرجت آلاف الطلاب بشهادات مزورة

محمود الشريف

ألقت مباحث إدارة العمليات الفيدرالية بالشرطة السودانية، القبض على رئيس جامعة “وهمية” تدعى أكاديمية السودان للدراسات الطبية والتكنولوجية، خرجت آلاف الطلاب بمنحهم شهادات مزورة، وهذا بحسب ما ذكرته الصحف المحلية السودانية، وقد ذكرت صحيفة “الانتباهة” السودانية، أن “الجامعة تعمل منذ عام 2012، وخرجت آلاف من الطلاب من كليات التمريض والصيدلة والمختبرات والكليات الهندسية والنظرية”.
وأضافت أن الجامعة “منحت الطلاب شهادات موثقة من وزارتي التعليم العالي والخارجية، لكن جميعها شهادات مزورة”، وأكدت الصحيفة أن “السلطات ألقت القبض على صاحب الجامعة المسماة أكاديمية السودان للدراسات الطبية والتكنولوجية، كما تم توقيف 8 آخرين بينهم مسجلوا كليات للفرع الرئيسي بالخرطوم وفرع الجامعة بمدينة مدني بجانب توقيف محاضرين بالكلية”.

جامعة وهمية في السودان
جامعة وهمية في السودان
جامعة وهمية في السودان

تعددت تلك الحوادث المثيرة للجدل بالجامعات السودانية خلال الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر؛ مما دعا الكثيرين إلى مطالبة السلطات بضرورة الالتفات لذلك حفاظا على مستقبل الطلاب.

جامعة وهمية في السودان
جامعة وهمية في السودان
محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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