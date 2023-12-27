جائزة صحافة السلام لوائل الدحدوح تتسلمها نيابة عنه الإعلامية خديجة بن قنة

وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، اسم يتردد في عالم الصحافة الحرة، عام 2023، فقد كان رمزا لاحترام المهنة، وخدمة الإعلام، وتصدرت أعماله وأخباره، محركات البحث، وتم اختياره كأفضل صحفي لهذا العام، من أكثر من جهة.

الإعلامية خديجة بن قنة

جائزة السرايا الحمراء لصحافة السلام

الجائزة تقدمها الصحافة الليبية، حيث قام منتدى أيام طرابلس الإعلامي، بتكريم مراسل قناة الجزيرة وائل دحدوح، وذلك تقديرا لدوره في تغطية الأحداث المؤسفة، والمجازر في غزة، والتي مر عليها أكثر من شهرين، لم يسلم منها وائل الدحدوح نفسه، حيث استشهد 12 من عائلته، منهم زوجته وابنه وابنته، وزميله، وقد دعيت لتسلم الجائزة، المذيعة في قناة الجزيرة الإخبارية خديجة بن قنة.

يده معطوبة من القصف 👇

كما هو حال أهل غزة

أيقونة الصبر وائل الدحدوح يفوز بجائزة "السرايا الحمراء لصحافة السلام" التي كرمه بها منتدى أيام طرابلس في ليبيا وقد إستلمتها بالنيابة عنه

الإعلامية المميزة خديجة بن قنة@Benguennak

•#حرب_غزة #غزة_تنتصر #ليبيا pic.twitter.com/ly8Z0V2pyu — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) December 26, 2023

وائل يهدي جائزته

بدأت المذيعة المخضرمة حديثها، كم كان وائل يتمنى أن يستلم جائزته بيده، ولكن يده معطوبة بسبب القصف، بالإشارة إلى الحادثة الأخيرة، حيث قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية، وائل الدحدوح وزميله، وقد استشهد زميله سامر أبو دقة، وأصيب وائل في يده، وقد ظهر وائل الدحدوح على الهواء مباشرة، في أثناء الاحتفال، وأهدى الجائزة لعائلته الشهيدة، وزميله المصور سامر، كما ذكر وائل الدحدوح، أن نحو 100 صحفي، قد استشهدوا في غزة أثناء عملهم، وهذا رقم لم يحدث في حروب سابقة، على مستوى العالم، وأكد وائل “نحن مستمرون في التغطية مهما دفعنا من ثمن باهظ”.

وائل أفضل صحفي لعام 2023

تردد ترشيح وائل، كأفضل صحفي لعام 2023، لمثابرته في عمله، فقد قام بدفن أولاده، ثم ظهر على الشاشة، يستكمل التغطية الإعلامية، وهو يعمل تحت أسوأ الظروف، وكانت من الأماكن التي رشح فيها لهذه الجائزة :