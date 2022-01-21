تنبأ بزلزال قبرص ودعا البشرية لأن يكونوا نباتيين ! .. من هو اللبناني مدعى النبوة الحكيم نشأت ؟

كتب/ زكريا العبد

تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر “الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات”.

في ذات الصدد ، كان قد ظهر على صفحات السوشيال ميديا صفحة لشخص يدعى نشأت مجد النور ، وقد ظهر فى مقطع فيديو فى بث مباشر عبر الفيسبوك مع العرافة اللبنانية كارمن شماس لكنه فى البداية لم يدعي النبوة بل قال بأنه يحمل رسائل نورانية وروحانية من عند الذات الإلهية ، وقد وصفته كارمن شماس بأنه نور من عند الله وحكمة لابد أن يستمع لها كل البشرية .

ثم ظهر على قناة سما السورية بأنه معلم استنارة ومقدم حكمة وتنبأ بأن العام الحالى 2022 سيكون أفضل عام على دولة سورية وأن النور والخير سينبعث على العالم من قلب الشام من سورية ولبنان ، لكنه ظهر فيما بعد فى مقاطع بث مباشر على صفحته على التواصل الاجتماعي بأنه رسول من عند الله -على حد تعبيره – ، مما قوبل بوابل من التعليقات الساخرة والناقدة لأفكاره .

كما اتهم الشعب المصري متدن روحيا وأن خذرهم من قبل بعقاب الهي ، وأنه تنبأ بحدوث هزة أرضية فى جزيرة قبرص ، معللا ذلك بأنه دعا البشرية بأنه يوجد رسالة من عند الله بأن يكونوا نباتيين ولا يأكلوا أطعمة اللحم أو أى مشتقات منها ، كما وعد اللبنانيين بالخير والرخاء والمال والشفاء إذا ما اتبعوا رسائله ووصاياه ، لكن فى آخر تطور فى موضوعه هو أن دار الفتوى اللبنانية قد تقدمت ببلاغ الى النيابة العامة ضد المدعو نشأت منذر لإدعاءه النبوة بلا وجه حق أو دليل ، ونشر مستخدمى السوشيال ميديا صور له مؤكدين بأنه كان يعمل في فرقة موسيقية ، فكيف ينزل الله هبته ووحيه على مطرب يقوم بأعمال منافية للأديان ، كما اتهم عدد من الشخصيات اللبنانية العرافة كارمن شماس بأنها تحاول الوصول إلى أقصى شهرة حتى لو بطرق غير مشروعة مثل تقديم مدعي نبوة جديد ثم التبرأ منه بعد ذلك .