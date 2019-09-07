كم تكلفة زرع منظم ضربات القلب – وسعر جهاز تنظيم ضربات القلب







كم تكلفة زرع منظم ضربات القلب وكم سعر جهاز تنظيم ضربات القلب أسئلة كثيرة تشغل تفكير الكثيرين ممن وصف لهم الطبيب تركيب هذا الجهاز المتطور، حيث نستعرض معكم اسعار عملية زرع منظم ضربات القلب 2019-2020 وعدد من التفاصيل بخصوص تلك العملية، وتلك العملية ليست صعبة، بل عملية بسيطة جدا، ويشجع عليها كل الأطباء لمن يتوجب عليه تركيب هذا الجهاز، ويحتاج المريض ليلة واحدة فقط في المستشفى بعد إجراء عملية الزرع.







أسباب زرع منظم ضربات القلب

في جسم الإنسان جهاز طبيعي مسؤول عن تنظيم ضربات القلب من خلال توليد نبضات وإشارات كهربائية لعضلة القلب، قد يضعف هذا الجهاز، ومعدل ضربات القلب الطبيعي من 60 إلى 100 ضربة في الدقيقة، فيحتاج المريض لتركيب بديل صناعي وهو جهاز تنظيم ضربات القلب في حال إنخفاض الضربات بصورة كبيرة مثلا إلى 40 ضربة في الدقيقة، وهو جهاز صغير يتم زرعة تحت الجليد في أعلى يسار الصدر، يتم توصيله بالقلب عن طريق قطب (طرف سلك واحد) ويسمى منظم ضربات القلب ذو الحجرة الواحدة، أو قطبين ويسمى جهاز تنظيم ضربات القلب ذو الغرفتين.







تكلفة زرع جهاز تنظيم ضربات القلب

تكلفة زرع جهاز تنظيم ضربات القلب ذو الحجرة الواحدة شامل سعر الجهاز وتكاليف العملية يتراوح ما بين 35 ألف حتى 40 ألف جنية مصري، أي ما يعادل 2000 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر عملية زرع منظم ضربات القلب ذو الحجرتين من 55 ألف حتى 60 ألف جنية، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجميع.





