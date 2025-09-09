أخبار عربية

عاجل ورسمي : إسرائيل تتبنى تفجيرات الدوحة

أحمد المدبولي

أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت عدداً من قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة كان من بينهم خليل الحية.

 

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفذت بتنسيق بين الجيش وجهاز “الشاباك”، عبر سلاح الجو الإسرائيلي، مؤكدة أنها استهدفت بشكل مباشر قيادة حماس.

 

وأوضح البيان العسكري أن القادة المستهدفين “تورطوا لسنوات في إدارة أنشطة الحركة، ويُحمَّلون المسؤولية المباشرة عن هجمات السابع من أكتوبر وإدارة الحرب الجارية ضد إسرائيل.

 

 كما أشار إلى اتخاذ إجراءات لتقليل الأضرار الجانبية وتجنب اصابة المدنيين، تضمنت استخدام ذخائر دقيقة والاعتماد على معلومات استخباراتية موسعة.

 

الانفجار وقع خلال اجتماع لقيادات حماس في الخارج، بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن العملية تأتي في إطار “رد انتقامي” ضد قيادات الحركة المتواجدة في الدوحة.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


