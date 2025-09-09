عاجل ورسمي : إسرائيل تتبنى تفجيرات الدوحة

أعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت عدداً من قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة كان من بينهم خليل الحية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفذت بتنسيق بين الجيش وجهاز “الشاباك”، عبر سلاح الجو الإسرائيلي، مؤكدة أنها استهدفت بشكل مباشر قيادة حماس.

وأوضح البيان العسكري أن القادة المستهدفين “تورطوا لسنوات في إدارة أنشطة الحركة، ويُحمَّلون المسؤولية المباشرة عن هجمات السابع من أكتوبر وإدارة الحرب الجارية ضد إسرائيل.

كما أشار إلى اتخاذ إجراءات لتقليل الأضرار الجانبية وتجنب اصابة المدنيين، تضمنت استخدام ذخائر دقيقة والاعتماد على معلومات استخباراتية موسعة.

الانفجار وقع خلال اجتماع لقيادات حماس في الخارج، بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن العملية تأتي في إطار “رد انتقامي” ضد قيادات الحركة المتواجدة في الدوحة.