تفاصيل  منحة الزواج من الحكومة 

تقف تكاليف الزواج عائق كبير أمام الشباب، وذلك مع ارتفاع الأسعار والتحديات الإقتصادية التي تواجهها البلاد، وهذا ما جعل الحكومة تقف إلى جوار الشباب من أجل تيسير تكاليف الزواج عليهم، للفئات المستحقة للمعاش بعد وفاة الأب ، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم اهم التفاصيل الخاصة بقرار منحة الزواج التي تقدمها الحكومة المصرية للشباب والفتيات الراغبين في الزواج من الفئات الغير قادرة بسبب وفاة الأب.

تفاصيل قرار منحة الزواج

قال نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سامي عبد الهادي، إنه من حق الأبناء صرف منحة الزواج إذا كانوا مستحقين للمعاش، وذلك بعد تقديم الأوراق المطلوبة، حيث ينص قانون التأمينات والمعاشات على منح الأبن أو الأبنة أو الأخ أو الأخت، منحة نقدية عقب وفاة والدهم وانقطاع معاشهم.

وأوضح سامي في مداخلة تليفزيونية: «إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثين المعاش مضروبة في 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه مضروبة في 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش، حيث أن منحة الزواج للابنة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا.

وأكد على أن الحد الأدنى لهذه المنحة تبلغ قيمته 500 جنيه مصري، ويمكن للابنة التي لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج، ويتم صرفها للمستحق على البطاقات الائتمانية أو بطاقات ميزة، ويتم صرفها مرة واحدة في العمر.

شروط الحصول على منحة الزواج

نصت مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تكون منحة الزواج قيمتها عن مدة عام ، في حال قطع معاش البنت أو الاخت للزواج، فيتم صرف منحة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا مع مراعاة مجموعة من الشروط التي تتمثل في التالي :

لا تُستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

تسقط منحة الزواج أو تُقطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات أو 60 شهرًا من تاريخ استحقاقها.

تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

كيفية الحصول على منحة الزواج

لابد من اتباع عدد من الأوراق الضرورية لصرف المنحة هي: