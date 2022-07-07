تفاصيل منحة الحكومة لأصحاب المعاشات الجديدة في الكويت وطريقة التقديم 2022

استمرارا لما تقدمه دولة الكويت لمواطنيها من دعم على كافة المستويات وفى شتى المجالات وفى ظل حالة الترقب فى البلاد لتجهيز مناقشة الميزانية العامة للدولة وتشكيل حكومة جديدة فقد وافق مجلس الامة الكويتي على منح 3000 دينار أي ما يعادل 9774 دولارا منحة لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وزيادة المعاشات سنويا لتلبي حاجة المواطنين من زيادة الأسعار وموائمة مصاعب الحياة

ومن المقرر أن يتم توجيه مايعادل نسبة 75% من المصروفات في الميزانية الجديدة للمرتبات والمعاشات بقيمة تقديرية 12.8 مليار دينار مع توافر وظائف وتطوير فى البلاد لتحقيق مزيد من الازدهار فى كافة المجالات

تفاصيل استحقاق المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم

وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن الموافقة التي جاءت بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 38 عضوا تضمنت أيضا إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزينة العامة سنويا لسداد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية اعتبارا من أول أبريل/ نيسان ولحين سداد كامل العجز

وخلال الجلسة قال وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد إن هذه المنحة تتكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار حيث نص المشروع على زيادة بمقدار 20 دينارا أي حوالي 65 دولارا شهريا يبدأ صرفها في الأول من أغسطس/ آب 2023 على أن يتم دفع زيادة عن هذا العام فقط بمقدار 30 دينارا ما يعادل 98 دولارا شهريا اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المتداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.

رابط التقديم على معاشات التقاعد والمنحة

للتقديم على معاشات التقاعد من هنا و للاستعلام عن الأسئلة الشائعة فيما يخص التأمينات والمعاشات يمكنكم زيارة البوابة الالكترونية للحكومة الكويتية