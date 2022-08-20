تفاصيل قرض مشروع حضانتي من بنك ناصر

وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت التعاون مع بنك ناصر بخصوص المرأة المصرية للخروج بها إلي سوق العمل من خلال قرض حضانتي وتشجع علي التوسع في إنشاء الحضانات الجديدة كي تقضي علي البطالة، وللحضانات دور كبير في حياة الأطفال منذ الولادة وحتي أربعة سنوات، حيث أنها تساعد علي نمو الطفل من الناحية الجسمية والوجدانية والعقلية والحركية واللغوية والإجتماعية، وتجعلهم أكثر تفتحاََ وأكثر ثقافة وتسرع عملية الكلام لديهم ويوفرون لهم ألعاب الأطفال مما يتجاوبون معها ولتطوير أوضاع دور الحضانة للأطفال وتنميتهم إحتاج مشروع حضانتي 50 مليون جنيه مقدمة من بنك ناصر.

المستندات المطلوبة لقرض مشروع حضانتي :-

أولاََ طلب الحصول علي القرض.

تقديم البطاقة الشخصية للعميل والضامن وتكون سارية.

إيصال لمحل إقامة العميل ودار الحضانة

صورة شهادة المؤهل الخاصة بالعميل.

دراسة جدوي للمشروع

المسئول عن فروع بنك ناصر يقوم بعمل إستعلام ميداني لمقر الحضانة.

لا يقل التقييم الإئتماني للعميل والضامن عن جيد.

عقد الحضانة سواء تمليك أو إيجار يكون موثق من الشهر العقاري ويغطي مدة القرض.

تقديم ترخيص الحضانة

تقديم وثائق التأمين

التوقيع علي شيكات للبنك بقيمة الأقساط

يوجه للبنك صحيفة الحالة الجنائية للعميل ولم يمر عليها ثلاث شهور.

الشروط الواجب توافرها في الحصول علي قرض حضانتي:-

يتراوح العمر من 21 سنة حتي 60 سنة حتي نهاية القرض.

يكون المتقدم مصري الجنسية

حصول المتقدم علي مؤهل عالي

عدم استفادة العاملين في وزارة التضامن الإجتماعي أو بنك ناصر من المشروع.

ماهي الضمانات المطلوبة لقرض حضانتي :-

أولاََ معايير قبول الضامن الشخصي :

يكون ضامن من الدرجة الأولي

عمره لايزيد عن 60 حتي نهاية التمويل

يكون الضمان بنسبة 100% من التمويل

لا يشترط علي المتقدم أن يكون موظف حكومي أو معاش.

ثانياََ الضمان للموظف الحكومي أو معاش يكون بتحويل الراتب أو المعاش إلي البنك

يتم إضافة ضامن شخصي إضافي في حالة عدم كفاية الراتب بالنسبة للموظف الحكومي.

ماهي فترة سداد قرض مشروع حضانتي :-

يتم تسديد القرض بأقساط شهرية، فترة السدا ثلاث شهور من تاريخ المنح، الحد الأدني لسداد قيمة القرض سنة والحد الأقصي أربع سنوات.

ماهي قيمة القرض المتاح لمشروع حضانتي؟

الحد الأدني 20000 جنيه للحضانات القائمة، والحد الأقصي 500000 جنيه.

الحد الأدني 20000 جنيه بالنسبة لقرض الحضانات الجديدة، والحد الأقصي 1000000.

مصروفات قرض حضانتي :-

وفقاََ للمعمول به في البنك 1.5%

الفائدة :-

علي القرض شامل وثيقة التعثر 5.7%

ماهي قيمة مساهمة العميل للحصول علي تمويل حضانتي؟

من قيمة المشروع المطلوب تمويله 25%، ووفقاََ لدراسة الجدوي يجوز إعتبار الحضانة القائمة من ضمن نسبة المساهمة أي يتم تمويله بنسبة 75% من قيمة المشروع الإجمالية.

ما هي وثائق التأمين لقرض مشروع حضانتي؟

لوقت الإنتهاء من إصدار وثيقة السطو والحريق يتم تجميد 5% من أصل التمويل وعلي العميل تقديم كافة وثائق التأمين المطلوبة.