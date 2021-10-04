تفاصيل حفل نوال الزغبي في العراق

تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي بمهرجان بابل الدولي في العراق.

وهو الحفل الذي يقام يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري، بالمسرح البابلي، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة من أجمل أغنياتها.

كانت الفنانة نوال الزغبي، قد أعلنت اعتذارها عن عدم قبولها لجائزة الـ “موريكس ديور” هذا العام، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها بلادها.

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي، قد طرحت مؤخرًا أغنية “عليه ابتسامة” وهي أغنية باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر: محمد القاسمي، وألحان: أدهم، وتوزيع: مهند خضر.

نوال الزغبي، هي مطربة لبنانية تحمل الجنسية الكندية ولدت في 29 يونيو 1971، وتعتبر واحدة من أشهر المطربات في العالم العربي، حيث حققت ألبوماتها أعلى المبيعات وحصدت الكثير من الجوائز، وأبرزها جائزة الباما من الولايات المتحدة الأمريكية كأفضل فنانة لبنانية لعام 2017

بدأت نوال الزغبي مسيرتها الفنية عام 1992، بألبوم “وحياتي عندك” ثم توالت ألبوماتها وأبرزها: “الليالي، وطول عمري، واللي اتمنيته، وعينيك كدابين، وياما قالو، وخلاص سامحت، ومعرفش ليه، ومش مسامحة، وكده باي”.