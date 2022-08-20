تفاصيل إلقاء القبض على مدين الأحمد قاتل الطفلة جوي استانبولي الطفلة السورية

منذ أيام وقد كان انتشر خبر اختفاء الطفلة السورية جوي استانبولي البالغة من العمر 4 سنوات وبعد اختفاءها بأسبوع تم العثور على جثة الطفلة في أحد حاويات النفايات، التي كانت بداخل كيس بلاستيكي وذلك في تاريخ 8 أغسطس 2022، وكانت المفاجأة في من هو قاتل الطفلة جوي استانبولي.

قصة الطفلة السورية المقتولة جوي استانبولي كاملة

الطفلة جوي استانبولي هي طفلة صغيرة بالغة من العمر 4 سنوات فقط، تقيم بمنطقة حي المهاجرين في مدينة حمص السورية، منذ أيام كانت تلعب الطفل في حيهم أمام منزل جيرانهم، وكانت قد اختفى أثرها تماماً، وبحث عن أهلها كثيراً ولكن لم يتم العثور عليها.

إلى يوم الثامن من الشهر قد عثرت قوات الأمن السورية على جثة طفلة مشوهة في مكب النفايات، وبسؤال أهل الطفلة قد تعرفت والدة جوي على ابنتها من خلال ملابسها، وبعد التقرير الشرعي للجثة، وجد أن سبب القتل هو الضرب على الرأس بأداة حادة أدت إلى نزيف دماغي.

وبعد النزيف قد توفت الوفاة وأثبت الطب الشرعي أن ذلك كان بعد ساعات قليلة من وقت اختطافها.

من هو قاتل الطفلة السورية

منذ ساعات قليلة أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على قاتل الطفلة جوي استانبولي، وكان ذلك من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنه ” بعد الكثير من التحقيقات والبحث والتحري تمكنت قوات فرع الأمن الجنائي التعرف على قاتل الطفلة جوي، وتم القبض عليه يوم 16/08/2022″

وتم الإعلان عن هوية القاتل أنه يدعى “مدين الأحمد” وهو يسكن بنفس الحي الذي تقيم فيه عائلة الطفلة، وهو ليس من أقاربهم كما كان قد ادعى البعض، ولكنه جارهم فقط.

وقد اعترف القاتل أنه بالفعل قام باستدراج الفتاة ثم الاعتداء عليها، وقتلها ثم وضعها في كيس بلاستيكي وألقاءها في حاوية قمامة الحي مساءً.

ومن المعروف عن القاتل أنه لديه مشاكل نفسية ومادية وأنه دائم العنف مع زوجته وأطفاله.