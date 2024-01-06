تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في الإمارات

تم الإعلان عن تعيين سلطان النيادي وزيرًا للشباب في دولة الإمارات وذلك بعد ترشيحه من قبل الشباب الإماراتي والتأكيد على إسهاماته المهمة في العلوم والفضاء.

وقد أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عن سعادته بهذا التعيين عبر تغريدتين على منصة اكس.

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

وفي تغريدته الأولى فقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه تلقى العديد من الترشيحات لوزارة الشباب، وأشار إلى أن اسم سلطان النيادي كان يتكرر بشكل متكرر في هذه الترشيحات، وأكد أنه سيكون وزير الشباب الجديد.

وفي تغريدته الثانية فقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسميًا تعيين سلطان النيادي وزيرًا للشباب في دولة الإمارات.

وقد أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنجازاته العلمية والفضائية حيث يعتبر سلطان رائدًا في مجال الفضاء وحاصلًا على الدكتوراه.

كما أشار إلى خدمته العسكرية وإسهامه في قطاع الفضاء، وأبرز دوره في خدمة البشرية في المجال العلمي، وأنه كان أول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي مهمة فضائية لمدة 6 أشهر، كما أكد أن سلطان يتمتع بتواصل وثيق مع قضايا الشباب وحرصه الشديد على خدمتهم وتطويرهم.

وفي ختام تغريدته فقد أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته لسلطان بالتوفيق في مهامه العلمية والفضائية الحالية، إلى جانب مسؤولياته الجديدة كوزير للشباب، وأعرب عن رغبته في أن تكون أقدام الشباب الإماراتيين متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم، وأن يكونوا رمزًا للتفوق والتميز العلمي والفضائي.