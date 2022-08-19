بين “الغريب” و”حارس القدس”.. تعرَّف على الفنان بسام لطفي الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ82 عاماً

توفي الفنان السوري من أصل فلسطيني، بسام لطفي، اليوم الجمعة في منزله بمدينة دمشق عن عمر ناهز الـ82 عاماً، دون أن يعاني من أي أمراض مزمنة، حيث كان يمارس عمله بالإذاعة في دمشق بشكل منتظم.

الراحل بسام لطفي أحد مؤسسي نقابة الفنانين

ونعت نقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، الممثل الراحل عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”موضحة أنَّه سوف يتمُّ تحديد موعد التشييع والدفن وتقبُّل التعازي في وقتٍ لاحق.

كان الفنان الراحل بسام لطفي أبو غزالة عضواً في مجلس النقابة فرع دمشق على مدار ثلاث دورات نقابة، وهو من مواليد عام 1940، من مدينة طولكرم الفلسطينية، وهو أحد رواد الدراما السوري ومؤسسي نقابة الفنانين، كما شارك “لطفي” في العديد من الأدوار التمثيلية في المسرح والتلفزيون والسينما.

بسام لطفي بين “الغريب” و”حارس القدس”

وكان من أول أعماله المسلسل الدرامي “الغريب” عام 1960، ومن أبرز أعماله: “بطل من هذا الزمان”، “أخوة التراب”، و”يوميات مدير عام”، بينما كان آخر أعماله مسلسل “حارس القدس” عام 2020، الذي قدَّم فيه شخصية “أبو الزين”، كما شارك في مسلسل “باب الحارة” بجزئه العاشر عام 2019.