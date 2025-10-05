تعرف على القصة الكاملة لأزمة تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

ذكرت وكالة فرانس برس، أن مصدرًا قضائيًا لبنانيًا أكد قيام الفنان اللبناني بتسليم نفسه للجيش اللبناني مساء أمس (السبت)، وذلك بعد قضائه أكثر من عشر سنوات داخل أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز نقلًا عن وكالة رويترز، فإن فضل شاكر شوهد مترجلًا من مخيم عين الحلوة ذاهبًا إلى حاجز خاص بالجيش اللبناني قرب منطقة الحسبة في صيدا. يُذكر أن نجل فضل شاكر، وهو المطرب محمد شاكر، صرَّح في تصريحات سابقة له في أغسطس الماضي بأن والده ينوي تسليم نفسه للوقوف أمام القضاء اللبناني، لكنه ينتظر الوقت المناسب.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فإن عملية احتجاز فضل شاكر تمت بعد تنسيق بين قيادات ومسؤولين في وزارة الدفاع اللبنانية ومجموعة من الوسطاء.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات إسقاط الأحكام الصادرة بحق شاكر، سواء في التهم الجديدة الموجهة له بشأن ارتكاب جرائم بحق الجيش اللبناني، أو تلك الأحكام الصادرة بحقه أثناء هروبه.

تعود قضية فضل شاكر إلى عام ٢٠١٣ عندما حدثت اشتباكات بين أحمد الأسير والجيش اللبناني. وكان شاكر قد أعلن انضمامه للأسير في مواجهة الجيش اللبناني في صيدا. ونتيجة لهذه الاشتباكات، سقط ١٨ قتيلًا من قوات الجيش اللبناني و١١ مسلحًا، وسيطر الجيش على مجمع اتخذه أحمد الأسير وفضل شاكر مقرًا لهما. وعلى أثر هذه العملية، اختفى فضل شاكر في مخيمات اللاجئين في لبنان.

وقد صدر في حق فضل شاكر حكمان غيابيَّان عام ٢٠٢٠، أحدهما كان يقضي بسجنه ١٠ أعوام مع الأشغال الشاقة، والثاني قضى بحبسه ٧ سنوات مع الأشغال الشاقة.

شملت هذه الأحكام حرمان شاكر وتجريده من حقوقه المدنية، وهي الحرمان من الحقوق القانونية والسياسية، بالإضافة إلى حرمانه من حق الانتخاب.

ويُذكر أن تجريد الحقوق المدنية في القضاء العسكري اللبناني يقترن عادةً بالجرائم المتعلقة بالخيانة أو الإرهاب.

كما يُشار إلى أن الفنان فضل شاكر كان قد أكد عدم مشاركته في الهجوم على الجيش اللبناني خلال المعارك التي خاضها أحمد الأسير، والذي تم توقيفه عام 2015 من قِبَل السلطات اللبنانية أثناء محاولته الهروب عبر مطار بيروت، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2017.