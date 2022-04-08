تعرف على الفنانة هدي حسين صاحبة مسلسل من الهرم إلى المسلية رمضان 2022

يرغب الجمهور دائماً بالتعرف على حياة المشاهير الخاصة، ومعرقة تفاصيل حياتهم الشخصية ويتساءل الكثير من الأشخاص عن المعلومات التي تتعلق بهم،خصوصاً إذا كان هذا الفنان من ألمع النجوم في الوسط العربي والخليجي، الممثلة والمغنية والمنتجة هدى حسين من أبرز الممثلين العرب والخليج ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج العربي ومن الفنانات التي يود الجمهور التعرف على حياتها الشخصية من خلال سؤال من هو زوجها وعمله ومعرفة هوية ابنتها وهنا سنتناول معلومات كافية عن هدى حسين.

من هي هدى حسين

هدى حسين من مواليد 20/أغسطس/1965 وهي من الفنانات الخليجيات التي ظهرن على الشاشات بكثرة، وهي فنانة تتمتع بحضور مميز في الدراما والمسرح، وتقدم للشاشة أعمالاً مميزة لا يمكن لغيرها أن ينافسها فيها، وقد لقبت الفنانة هدى حسين بسندريلا الشاشة الخليجية كما وقد لقبت أيضا بالملكة، ولها المسلسل الرمضاني من الهرم إلى المسلية.

هدى فنانة عراقية ولدت في الكويت

درست الآداب الانجليزي في جامعة الكويت

لقبت هدى حسين بملكة مسرح الطفل حيث تعتبر مؤسسة مسرح الطفل العربي

عملت في مسرح الطفل في الكويت حيث شاركت في أول عمل مسرحي “سندباد البحر”

مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محفوظ عبد الرحمن.

كما لعبت دور البطولة في مسرحية “نورة” التي أخرجها فؤاد الشطي.

بدأ علمها الفني في السابعة من عمرها في “حجاج وحجاج بنت السلطان” كما لعبت دور البطولة في مسلسل حبابة بجولة مريم الغضبان.

هل هدى حسين متزوجة

أما عن حياتها الشخصية فقد صرحت في إحدى اللقاءات بانه قد تزوجت لمرة واحدة ولم تتكرر تجربة الزواج مرة أخرى، وزوجها هو الفنان الكويتي عبدالعزيز القطان، وهو مخرج وممثل كويتي الأصل يحمل الجنسية الكويتية ويدين بديانة الإسلام، أنجبت منه ابنتها روان القطان ولكن زواجهما لم يطل لمدة طويلة فقد كشفت الفنانة هدى حسين عن انفصالها عن زوجها ولم تذكر أي من التفاصيل او الأسباب الأخرى سوى تصريحها بان الثراء ليس عاملا أساسيا للزواج وأن الصدق هو أهم صفات الزوج الذي تتمنى أن ترتبط به، ويمكنكم متابعة الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من هنا على الانستقرام.

نشأة هدى حسين

نشأت هدى حسين في أسرةٍ فنية لوالدين عراقيين، وأولاد عملوا في الوسط الفني فأختها سعاد ممثلة ومذيعة في إذاعة الكويت، وشقيقتها نجاة كاتبة ومخرجة، وأختها ابتسام مساعدة مخرج، وأختها سحر ممثلة ومذيعة في إذاعة وتلفزيون قطر، وشقيقها عبد الكريم كان كاتبًا مسرحيًا. شاركت منذ الثمانيات وحتى الآن في العديد من الأعمال التليفزيونية، منها: (الحب لا يكفي أحيانًا، الشمس تشرق مرتين، أميمة في دار الأيتام، عائلة فوق تنور ساخن).