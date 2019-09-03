قبل أن نتعرف على أهم الأماكن السياحية في الإمارات، يجب أن نوضح أن السياحة في الإمارات بشكل عام ترتكز بشكل كبير على التسوق، الذي يعد عنصر الجذب رقم واحد، فمن المعروف إن الإمارات توضح هي العاصمة الأولى للتسوق في الشرق الأوسط، إلى جانب أن الإمارات تمتلك مجموعة من أفخم المنتجعات والفنادق في الشرق الأوسط، كما تعد الإمارات من الأماكن الجاذبة للعائلات من جميع انحاء العالم، وسوف نحاول التعرف خلال هذا المقال على بعض الأماكن السياحية الأكثر شهرة.







برج الخليفة أهم الأماكن السياحية في الإمارات

برج الخليفة يعد أحد أشهر الأماكن السياحية في الإمارات، بل أنه يعد من أشهر المعالم السياحية في العالم في الوقت الحالي، حيث أنه يعد من أطول ناطحات السحاب الموجودة في العالم، حيث أن ارتفاع برج الخليفة يصل إلى ما يزيد عن حوالي 828 متر، ويتوافد عدد كبير من السائحين الذين ياتون إلى الإمارات على هذا المعلم السياحي بشكل كثيف، وذلك لأنه يمنح الإطلالة الرائعة على المدينة، إلى جانب أنه يشتمل على مجموعة من الجزر الصناعية، والشواطئ الرائعة، كما أن برج الخليفة يتضمن مجموعة من المطاعم المتميزة، والغرف الفندقية المبهرة.







برج العرب

أحد أطول الفنادق الموجودة في العالم، إلى جانب أنه من الفنادق الفخمة التي تعد ذات تكلفة عالية، فهو يقع داخل إمارة دبي وذلك على أحد الجزر الصناعية التي تقطع حوالي 300 متر من الساحل، ومن أهم مميزات برج العرب هو الواجهة البانورامية الزجاجية التي يمكن عن طريقها الاستمتاع بالمناظر الخلابة لمدينة دبي، وذلك عن طريق الارتفاع الشاهق، كما أنه برج العرب يتضمن مجموعة من المطاعم المتميزة التي يمكن عن طريقها الحصول على إطلالة فريدة لهذه المدينة.







دبي دولفيناريوم

دبي دولفيناريوم أحد معالم إمارة دبي التي تعد عبارة عن أول الأحواض المائية المكيفة والمغلقة بشكل كامل التي يتم إنشائها في منطقة الشرق الأوسط، والتي يتم خلالها تقديم مجموعة من العروض للثديات البحرية الأكثر شعبية في معظم انحاء العالم مثل الدلافين، ويعد دبي دولفيناريوم من أكثر الأماكن التي تتناسب مع العائلات بشكل كبير، وهو على الذي يقع في خور دبي ويعد من المناطق شعبية، إلى جانب أنه يعد من أهم الأماكن السياحية في الإمارات .







نافورة دبي

نافورة دبي من معالم الإمارات السياحية التي تقع بالقرب من برج الخليفة في إمارة دبي، وتعد من أكثر الأماكن السياحية جمالا في دبي، وهي تتكون من مجموعة من النوافير التي تقذف المياه بارتفاعات عالية تصل إلى حوالي 50 قدم، حيث أن هذه المياه تتراقص على أنغام الموسيقى، ويمكن أن يتم زيارة النافوره في المساء بشكل خاص، حيث أن هذا يعد هو الوقت الأمثل الذي يمكن فيه الاستمتاع بجمال المياه الراقصة مع الأضواء الجميلة.

خليج الدلافين

أحد أكثر وأهم الأماكن السياحية في الإمارات الذي يقع في أتلانتس إمارة دبي، والذي يعد من أكبر الأماكن التي توجد فيها الدلافين في العالم، حيث أن الزائرين لهذا المكان سوف يحصلون على فرصة متميزة للسباحة مع الدلافين، حيث أن هذا المكان مناسب للعائلات بشكل كبير، إلى جانب أنه يحتوي على مجموعة من الأماكن السياحية الأخرى، كما أن هذا المكان سوف يوفر تجربة رائعة للسباحة والغوص بعد لبس بدل الغوص.

أوبرا دبي

من أجمل الأماكن السياحية الموجودة في دبي، التي تقع بالقرب من برج خليفة ونافورة دبي، حيث أن تصميم أوبرا دبي مستواة من الشكل المميز للسفن الشرعية والمراكب التقليدية التي توجد في الخليج العربي، وذلك من خلال صورة مميزه سوف يشعر خلالها السائح بالإبهار والمتعة,

أكواريوم دبي

من الأماكن السياحية التي أكتسبت شهرة داخل دبي، فهو المكان الذي يوجد داخل مول دبي المعروف المشهور، وهو من الأماكن السياحية التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الحيوانات المائية، حيث أنه يحتوي على حوالي 400 سمكة قرش يمكن السباحة معهم والتعرف على معلومات عنهم، كما أنه من الأماكن المفضلة للزيارة من جانب العائلات.

سوق الذهب في دبي

منه أكبر أسواق الذهب في العالم الذي تم تأسيسه في عام 1940، حيث أن هذا السوق تم إنشائه من خلال عدد من رجال الأعمال والتجار الذين قام بتأسيس مجموعة من المتاجر داخل هذه المنطقة، ولكن بشكل تدريجي أصبح السوق الأضخم والأفخم في العالم.