تعرض معسكر الدعم السريع بأم درمان للقصف على يد الطيران السوداني

تعرض معسكر الدعم السريع في منقطة صالحة الواقعة في جنوب أم درمان للقصف على يد الطيران الحربي السوداني بحسب ما أفادت به وكالة رويترز، وذلك على إثر الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين الطرفين.

الجيش السوداني: سيطرنا على معسكرات الدعم السريع في أم درمان

أعلن الجيش السوداني سيطرته على جميع معسكرات الدعم السريع في منقطة أم درمان، كما طالب جميع سكان المنطقة المحيطة بمبنى التلفزيون في الخرطوم بإخلاء منازلهم.

وفي ظل تصعيد الأحداث أكدت بعض المصادر أنه تم تبادل إطلاق النار بشكل كثيف بالقرب من معسكر الدعم السريع في منقطة بورتسودان.

وأن أصوات دوي إطلاق النار المتبادل والانفجارات لم تهدأ منذ صباح السبت في الخرطوم وبعض المدن الأخرى.

الجيش السوداني ينفي سيطرة الدعم السريع على المطار

كان الدعم السريع قد أعلن أنه سيطر على مطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وقصر الضيافة والقصر الجمهوري بشكل كامل.

ولكن الجيش السوداني نفى تلك الأخبار وأوضح أن ما حدث هو أن بعض الأشخاص من الدعم السريع تسللوا إلى مطار الخرطوم وأحرقوا طائرتين أحداها تابعة للخطوط السعودية.

ولا يزال تبادل الاتهامات مستمراً بين الطرفين حيث أوضح الناطق باسم الجيش السوداني أن عناصر الدعم السريع هاجمت معسكرات الجيش في الخرطوم وعدة مناطق أخرى.

وقد كان الدعم السريع قد أصدر بيان له يوضح فيه أن قوات الجيش قد هاجمت المقر التابع له في الخرطوم بشكل مفاجئ وفرضت عليه حصار مستخدمة معه كافة الأسلحة.

الأمم المتحدة والجامعة العربية تطالب بوقف القتال في السودان بشكل فوري

كما دعت مصر كلا الطرفين بالتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس، وبحسب بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش (الأمين العام) تشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد حمدان دقلو وعبد الفتاح البرهان بشأن تهدئة الأوضاع في السودان.