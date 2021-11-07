تعرض رئيس وزراء العراق لمحاولة اغتيال

بواسطة محمد عبد المحسن

تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بطائرة مسيرة.

تعرض رئيس وزراء العراق لمحاولة اغتيال 1 7/11/2021 - 3:04 ص

وكتب الكاظمى على صفحته الرسمية على “تويتر” في أول تعليق له عقب محاولة الاغتيال: “كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق.. صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه”.

وأضاف: “أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق”.

ومن جانبها، أصدرت خلية الإعلام الحربي العراقية بيانا، قالت فيه، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عبر استخدام طائرة مسيرة استهدفت منزله، وشددت على الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

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محمد عبد المحسن

محمد عبد المحسن عبد العزيز .. محرر صحفى بأحد المواقع الإخبارية ومدقق لغة عربية.. أعشق الكتابة فى كل الموضوعات الهادفة النافعة للناس.


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