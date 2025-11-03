أخبار عربية

تعاون موسيقي بين النجم محمد رمضان وDJ Rony

حسين البهادلي

في تعاون فني يُنتظر أن يثير ضجة على الساحة الموسيقية العربية، يجتمع النجم محمد رمضان مع DJ Rony في عمل موسيقي مشترك هو الأول من نوعه بين الطرفين.

وجاءت هذه الأنباء بعد انتشار صورة تجمع الفنانين خلال جلسة عمل خاصة تمهيدًا لإطلاق المشروع الجديد، الذي يُتوقع أن يحمل مزيجًا من الإيقاعات العربية والإلكترونية العصرية بأسلوب عالمي.

العمل، الذي لم يُكشف عن تفاصيله بعد، يُرجح أن يتم طرحه قريبًا على المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بأن يكون التعاون الأبرز خلال الموسم المقبل.

يُذكر أن الصورة الحصرية التي حصلنا عليها تُظهر النجمين أثناء لقائهما في أجواء ودّية، ما يؤكد جدية العمل وتفاصيله الفنية المنتظرة.

عن الكاتب:
حسين البهادلي

Iraqi writer and journalist


