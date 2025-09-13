أخبار عربية

تعاون إماراتي فنلندي في هذا المجال

آياتي خيري

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر جهاتها ومؤسساتها المختلفة لتوطيد علاقتها وزيادة مجالات التعاون مع مؤسسات وجهات مختلفة نحو العالم وهو ماجاء في إجتماع بحث خلاله معهد الشارقة للتراث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة والتراث وتقوية العلاقات الثنائية مع جمهورية فنلندا.

تعليق رئيس المعهد

وفي هذا السياق، علق الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد إنه ناقش بمقر المعهد مع سعادة السفيرة تولا يريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة عددا من المقترحات العملية لجهة تنظيم برامج وأنشطة ثقافية مشتركة تعزز الروابط بين إمارة الشارقة وجمهورية فنلندا لافتا إلى أن فنلندا تمتلك إرثا ثقافيا غنيا وتنوعا حضاريا مميزا.

من جانبها قالت سعادة السفيرة تولا يريولا أن اللقاء يعتبر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين مؤكدة حرص فنلندا على تطوير التعاون الثقافي والتراثي مع إمارة الشارقة وفتح آفاق أوسع للشراكات المستقبلية.

تعاون مشترك

جاءت هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة لدعم وتعزيز الحوار الثقافي والتبادل المعرفي بين الشعوب بما يسهم في فتح آفاق تعاون جديدة بين معهد الشارقة للتراث ومؤسسات ثقافية فنلندية ويعكس مكانة الشارقة كجسر للتواصل الحضاري والثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.

