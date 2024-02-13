تصريحات هامة من البديوي بشأن تحديات دول مجلس التعاون

حضر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، جلسة حوارية تتحدث عن شأن التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة , بمشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

رئيس مجلس التعاون _ مصدر الصورة: صحيفة المدينة

البديوي: نتعامل مع التحديات الإقليمية بشكل جدي

وقال معالي الأمين لملجس التعاون أن دول المجلس تتعامل مع التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية بشكل جدي، مؤكداً أن أبرز التحديات الحالية للمجتمع الدولي هو العمل على الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية البربرية على قطاع غزة، لإرساء عناصر الأمن والسلم في المنطقة.

وأكد البديوي أن التحديات الحالية والمستقبلية لأي قضية تحتاج الحوار الجاد والشفاف وبصورة شاملة لكل أوجه القضية ومع كافة الأطراف لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للمنطقة والعالم, مستعرضاً بعض الأرقام والإحصائيات وما تشكله اقتصاديات دول مجلس التعاون من قوة ومكانة اقتصادية تجعل الدول والمنظمات والتكتلات العالمية ترغب بالعمل والتعاون معها.

البديوي: مجلس التعاون لايتاخر في التعامل مع هذه التحديات

وتابع البديوي حديثه قائلًا ” إن دول مجلس التعاون، لم تنسَ أو تتأخر في التعامل مع التحديات التي تواجهها، مثل التحديات الجيوسياسية، لا سيما وأن دول المجلس حريصة كل الحرص على استقرار وأمن منطقة الخليج العربي، حيث إنَّ تحقيق هذا الهدف أمسى ضروريًا وحتميًا لدول المجلس” .

وتابع معاليه أن دول المجلس تهدف بشكل دؤوب تجاه تنويع اقتصادها، والتغلب على تحدي تطوير البنية التحتية الرقمية والتحديات السيبرانية، في ظل التحولات العالمية الراهنة والتقدم التكنولوجي، وتعزيز الابتكار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية، ومكافحة انتشار المخدرات، ووضع الحلول للمخاطر غير المتوقعة .