تسريب تفاصيل البنود السرية في اتفاق “ترامب” لوقف الحرب على غزة

كشفت مصادر خاصة لوكالة “معا” الفلسطينية عن تفاصيل ما وصفته بـ”البنود السرية” المرفقة باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، المعروف إعلامياً باسم “اتفاق ترامب”، والذي أُعلن عنه مؤخراً كإطار شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية.

ورغم الإعلان الرسمي عن بنود الاتفاق، تشير المعلومات إلى وجود ملحقات غير منشورة تتضمن آليات طوارئ وشروطاً إضافية قد تُفعّل في حالات معينة.

📰 الاتفاق التاريخي لوقف الحرب في غزة يدخل حيّز التنفيذ 📍 ينصّ على وقفٍ فوريّ لجميع الأنشطة العسكرية

🪖 انسحاب الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة إلى "الخط الأصفر"

↪️ منع عودة القوات الإسرائيلية إلى المناطق التي انسحبت منها

👥 إفراج حماس عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء خلال 72 ساعة… pic.twitter.com/2G9dx7JYYe — Anadolu العربية (@aa_arabic) October 10, 2025

🔸 أبرز البنود السرية المسربة:

▪️ آليات تفعيل أو إلغاء التهدئة

الملحقات السرية تنص على إمكانية تعليق التهدئة أو استئناف العمليات العسكرية في حال ارتكاب “انتهاك خطير”، دون الحاجة لإعلان رسمي مسبق، وهو ما يمنح الأطراف مرونة ميدانية واسعة.

▪️ تبادل الأسرى بعقوبات خفية

رغم وجود جداول زمنية معلنة لتبادل الأسرى، تتحدث الوثائق عن بنود تسمح بفرض عقوبات أو تنفيذ عمليات محدودة في حال الإخلال بالجدول أو رفض الإفراج عن أسماء معينة.

▪️ المساعدات الإنسانية تحت رقابة خاصة

بينما نص الاتفاق المعلن على دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً، تكشف البنود السرية عن وجود آليات تفتيش إضافية وإشراف من جهات لم يُفصح عنها، ما يثير الجدل حول السيطرة على حركة المعابر.

▪️ خرائط ونقاط سيطرة غير منشورة

تشير التقارير إلى وجود خرائط تشغيلية تفصيلية تتضمن مناطق مراقبة ونقاط سيطرة، لم تُعرض على الرأي العام، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السيادة والأمن في القطاع.

#عاجل | مصادر للتلفزيون العربي:

📌المقاومة ضغطت لتحرير قادة الحركة الأسيرة لكن الاحتلال رفض ذلك مهددا بتفجير الاتفاق

📌قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم تضم 250 اسما منهم 200 من المؤبدات والبقية من أصحاب الأحكام العالية

📌من بين من رفض الاحتلال الإفراج عنهم عبد الله ومروان… pic.twitter.com/VDMtVDRUQX — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 11, 2025

⚖️ مواقف متباينة