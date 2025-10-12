أخبار عربية

تسريب تفاصيل البنود السرية في اتفاق “ترامب” لوقف الحرب على غزة

معتز خليل

كشفت مصادر خاصة لوكالة “معا” الفلسطينية عن تفاصيل ما وصفته بـ”البنود السرية” المرفقة باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، المعروف إعلامياً باسم “اتفاق ترامب”، والذي أُعلن عنه مؤخراً كإطار شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية.

ورغم الإعلان الرسمي عن بنود الاتفاق، تشير المعلومات إلى وجود ملحقات غير منشورة تتضمن آليات طوارئ وشروطاً إضافية قد تُفعّل في حالات معينة.

🔸 أبرز البنود السرية المسربة:

▪️ آليات تفعيل أو إلغاء التهدئة

الملحقات السرية تنص على إمكانية تعليق التهدئة أو استئناف العمليات العسكرية في حال ارتكاب “انتهاك خطير”، دون الحاجة لإعلان رسمي مسبق، وهو ما يمنح الأطراف مرونة ميدانية واسعة.

▪️ تبادل الأسرى بعقوبات خفية

رغم وجود جداول زمنية معلنة لتبادل الأسرى، تتحدث الوثائق عن بنود تسمح بفرض عقوبات أو تنفيذ عمليات محدودة في حال الإخلال بالجدول أو رفض الإفراج عن أسماء معينة.

▪️ المساعدات الإنسانية تحت رقابة خاصة

بينما نص الاتفاق المعلن على دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً، تكشف البنود السرية عن وجود آليات تفتيش إضافية وإشراف من جهات لم يُفصح عنها، ما يثير الجدل حول السيطرة على حركة المعابر.

▪️ خرائط ونقاط سيطرة غير منشورة

تشير التقارير إلى وجود خرائط تشغيلية تفصيلية تتضمن مناطق مراقبة ونقاط سيطرة، لم تُعرض على الرأي العام، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السيادة والأمن في القطاع.

⚖️ مواقف متباينة

  • حركة “حماس” نفت وجود أي بنود سرية، ووصفت ما يُتداول بأنه “محاولات للتشويش” على الموقف الفلسطيني والالتزام بالاتفاق.
  • الأطراف الرسمية أكدت أن جميع البنود الأساسية معلنة وشفافة.
  • الوساطات الدولية لم تؤكد أو تنفِ وجود الملاحق، لكنها أشارت إلى أن وجود ملاحق تنفيذية غير منشورة أمر شائع في مثل هذه الاتفاقات الحساسة، خصوصاً في مناطق النزاع المعقدة.
