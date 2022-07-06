تردد قناة الحج الجديد على النايل سات وعرب سات تابع شعائر الحج لحظة بلحظة

نرصد لحضراتكم من خلال مقالنا اليوم تردد قناة الحج الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات آخر تحديث، بالتزامن مع الاحتفال بقدوم عيد الأضحى يرغب الكثيرون في الحصول على تردد القناة للاستماع إلى تكبيرات العيد ” لبيك اللهم لبيك … لبيك لا شريك لك لبيك” رغبة في الشعور بنفحات عيد النحر وأخذ ثواب ترديد التكبيرات على مدار أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، خاصة وأنه باقي أيام قليلة على قدوم أول أيام عيد الأضحى 2022م المقرر له يوم السبت القادم الموافق يوم التاسع من شهر يوليو الجاري، وذلك في كافة الدول العربية بجميع أنحاء العالم.

تردد قناة الحج الجديد 2022

من الترددات التي يزداد البحث عليها بقوة خلال شهر ذي الحجة التردد الخاص بقناة الحج، حيث يتم ترديد تكبيرات عيد الأضحى على مدار اليوم إلى جانب مناسك الحج والنقل الحي لوقفة عرفات، فضلاً عن البث المباشر لشعائر الصلوات الخمس من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والاستماع إلى مشايخ السعودية في تلاوة القرآن وإقامة الصلوات الخمس من الحرم الشريف، فعلى مدار الأيام الماضية لاقت القناة إقبال كثيف من مشاهدي الدول العربية والعالم الإسلامي بالتزامن مع قدوم العيد.

تردد قناة الحج على النايل سات

حرصت الإدارة القائمة على بث القناة على القمر الصناعي النايل سات الشائع بالدول العربية خاصة دول شمال البحر المتوسط، على تحديث التردد لتحسين جودة الإشارة وعدم التعرض إلى التشويش أو انقطاع البث أثناء مشاهدة القناة، ويمكن الحصول على مشاهدة ممتعة وبجودة عالية من خلال بيانات التردد الخاص بالقناة الجديد على نايل سات:

تردد القناة: 10922

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الحج على عرب سات

ويمكن متابعة قناة الحج بأحدث جودة وبتقنية عالية من خلال التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات، الشائع استخدامه بدول الخليج العربي:

تردد القناة: 12015

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ويمكن الحصول على مشاهدة دون انقطاع للبث من خلال التردد الخاص بالقمر الصناعي هوت بيرد المستخدم من جانب بعض الدول والعالم: