اتهم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشدة بتدمير جسر شمبات الذي يربط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، وقد وردت التصريحات الاتهامية من الجانبين يوم السبت في إطار التوتر المستمر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

تدمير جسر شمبات يثير اتهامات التدمير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

وفي بيان صحفي فقد أدان الجيش السوداني قوات الدعم السريع لتدميرها جسر شمبات، واعتبر ذلك جريمة جديدة تضاف إلى سجلها التدميري للمقدرات الوطنية، وأشار الجيش إلى أن هذا العمل العدائي جاء نتيجة تقدم قواته في الميدان خاصة في منطقة أم درمان.

ومن جانبها فقد أصدرت قوات الدعم السريع بيانًا أكدت فيه أن تدمير جسر شمبات يأتي في إطار مخطط لتدمير البنى التحتية الحيوية.

https://www.facebook.com/watch/?v=291577140518033

تدمير جسر شمبات الذي يربط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم ردمان



واتهمت قوات الدعم السريع الجيش وفلول المؤتمر الوطني بتنفيذ هذا العمل التخريبي، وقد اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني وإطلاق سراح قياداتهم لقيادة الحرب.

ويأتي هذا التدمير الجديد للجسر الحيوي في ظل استمرار الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.

وقد دخلت هذه الحرب شهرها السادس دون أي مؤشر على حل سلمي مما يثير إحباطًا كبيرًا بين السكان السودانيين.

وقد وصل عدد القتلى إلى حوالي 10 آلاف شخص ويقدر عدد المشردين بنحو 6 ملايين شخص مع تكبد خسائر مادية تفوق 60 مليار دولار.