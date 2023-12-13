تحققت كل تحليلاته.. من هو اللواء فايز الدويري الخبير العسكري الأبرز على شاشة التلفاز؟

ذاع صيت اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير، وخاصة بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، خلال السابع من أكتوبر الماضي، إذ تحققت العديد من تحليلاته العسكرية التي أدلى بها عبر شاشة قناة الجزيرة، ونالت تصريحاته إشادات واسعة، ولذا بات الكثير يتساءل من هو فايز الدويري الخبير العسكري؟، وهو ما نسلط الضوء عليه عبر السطور التالية.

اللواء فايز الدويري الخبير العسكري المصدر: المصري اليوم

النشأة والدراسة

ولد اللواء فايز الدويري في 3 مارس عام 1952، في بلدة كتم بمحافظة إربد الأردنية، ثم التحق بمدرسة البلدة حتى الصف السادس الابتدائي، وقد توفيت والدته بالسرطان حينما كان بالصف الخامس الابتدائي عام 1963، فنشأ لديه نوع من الإرادة والتصميم على تحقيق ذاته وحلم والدته.

ينتمي الدويري إلى أسرة تمتهن الزراعة وتربية الماشية، وله من الأخوة 7 أشقاء، من بينهم 4 ذكور و3 إناث، التحق بالجامعة الأردنية بتخصص المحاسبة، ثم تم قبوله بالكلية العسكرية في أكتوبر 1970، ثم بعد إتمام الدراسة العسكرية في عام 1973، تخرج برتبة ملازم ثان، والتحق بسلاح الهندسة الملكي.

الخبرات العسكرية

شارك فايز الدويري في عملية نزع الألغام على الحدود الأردنية السورية، كذلك التحق بالقوات اليمنية في الفترة بين 1977 و1979 وفي ذات السنة التحق بجامعة اليرموك لدراسة إدارة الأعمال، وانضم كذلك إلى كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية لمدة عام، ثم أرسل في بعثة إلى القيادة العامة في باكستان للمشاركة في دورة دولية هناك.

وبعد عودته من باكستان عمل مدرسًا في كلية القيادة والأركان لمدة 4 سنوات، وتولى منصب مدير سلاح الهندسة الملكي الأردني، ثم قائدا لكلية القيادة والأركان الأردنية برتبة لواء، قبل التقاعد.

التحليلات العسكرية

يعتبر الدويري أحد أبرز الوجوه البارزة على شاشة قناة الجزيرة منذ اندلاع الحرب في غزة، بارزًا بتحليلاته العسكرية الدقيقة لما يحدث في خضم تلك الحرب، مركزًا على إيضاح دوافع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على قطاع غزة، وإطلاق التحليلات والتوقعات فيما يخص الوضع الأيام المقبلة بالأراضي المحتلة.

وفي مقال للكاتب الصحفي عباس اليافي، نشرته وكالة عمون الإخبارية الأردنية، يذكر أن اللواء فايز الدويري: «يمثل العسكرية الأردنية العربية المهنية، وكلّ ما قاله في الصدامات الاسرائيلية الفلسطينية ثبتت صحّته، وها هو يحتلّ الشاشة مرة أخرى»، لافتًا إلى أن الدويري يملك خبرات العقل العسكري أكثر من عمره بكثير، ولهذا فكلّ الأردنيين يفخرون به، وكلّ العرب يتقدّمون له بالشكر.

التحليلات والتوقعات

في تصريحاته الأخيرة، توقع اللواء فايز الدويري أن تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وأنها لن تنتهي قبل أن تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة، وهي كسر إرادة المقاومة ومنع إطلاق الصواريخ من غزة.

وفيما يتعلق بالموقف الدولي من الأزمة، توقع الدويري أن تتواصل المساعي الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن تبذل جهود دبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقد لاقت توقعات وتصريحات اللواء فايز الدويري استحسانًا من قبل العديد من الخبراء العسكريين والمراقبين السياسيين، حيث أشادوا بدقة تحليلاته وتوقعاته، وقدرته على فهم طبيعة الأزمة وتطوراتها، ويرى البعض أن تصريحات الدويري تعكس الواقع العسكري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنها تساهم في توعية الرأي العام العربي والدولي بمخاطر الحرب على المنطقة.