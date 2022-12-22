تحذير من الأرصاد الجوية الكويتية .. أمطار رعدية وطقس غير مستقر يبدأ من هذا الموعد

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم تحذير من تأثر البلاد بطقس غير مستقر يبدأ من صباح الجمعة ويستمر حتى فجر السبت، كما يشهد الطقس خلال هذه الفترة أمطار متفرقة تكون رعدية في بعض الأوقات ومصحوبة بنشاط في الرياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 60 كم / ساعة.

حالة الطقس في الكويت

وتابع التحذير الصادر من إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن الرياح النشطة سوف تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض والبرودة على معظم الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة من 16 وحتى 19 درجة مئوية.

كما أنه من المتوقع تتراوح نسبة الرطوبة بين 50 إلى 90 %، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، وفيما يلي عرض تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم.