تحذيرات من الظروف الجوية السيئة في المملكة العربية السعودية: أمطار غزيرة ورياح قوية وتدفق السيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية المتوقعة في معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المديرية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، بالإضافة إلى رياح هابطة نشطة السرعة تسبب تطاير الأتربة والغبار.

وتشمل التحديزات المناطق التالية: الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، ومن المتوقع تأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران أيضاً بالتقلبات الجوية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض

حيث أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على العاصمة الرياض، وستشمل المجمعة والزلفي وثادق وشقراء والغاط وعفيف والدوادمي ووادي الدواسر والسليل، بالإضافة إلى تأثيرها المتوقع على مناطق القصيم والشرقية.

وشددت المديرية على ضرورة تجنب المواقع التي تتراكم فيها السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها نظراً لخطورتها، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.