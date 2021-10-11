تجديد الاشتراك في مسابقة الحلم صدي الملاعب 2021

يبحث الكثير من السعوديين عن كيفية الاشتراك أو تجديد الاشتراك في مسابقة الحلم والتي تعتبر أكبر مسابقة على مستوى الوطن العربي ولها شهرة واسعة في مختلف الدول العربية، فهي بمثابة حلم لملايين الأشخاص ويشترك بها عدد كبير جداً من الأشخاص بهدف الحصول على جوائز المسابقة القيمة وتحقيق أحلامهم كشراء منزل او شراء سيارة أو فتح مشروع ما، سنضع في هذه السطور كيفية الاشتراك في هذه المسابقة والآلية التي يمكن اتباعها سواء للمشاركة في المسابقة أو تجديد الاشتراك.

إقرأ أيضاً: • فرصة ذهبية للحصول على جائزة مسابقة الحلم بسحب المليون دولار

مسابقة الحلم

هي أضخم وأشهر المسابقات في الوطن العربي، ولها شهرة واسعة وجمهور كبير من مختلف الدول العربية وجميع أرجاء الوطن العربي، يقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، وتتمتع هذه المسابقة بمصداقية عالية في اختيار الفائزين حيث يتم اختيارهم عن طريق جهاز الحاسوب، و يمكن الاشتراك بهذه المسابقة بشكل بسيط وسهل ولا يوجد شروط معقدة للاشتراك في هذه المسابقة، فقط أن يكون المشترك عربي الجنسية من أي دولة عربية ويكون بالغ عاقل، وتقدم مسابقة الحلم العديد من الجوائز التى فاقت المليون دولار، وكذلك السحب على العديد من المنازل المميزة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يرغب الكثيرون في الاشتراك في مسابقة الحلم لتحقيق أحلامهم من شراء منزل خاص بهم او شراء سيارة خاصة، ويرغب الكثيرون باتباع خطوات سهلة وبسيطة يمكنهم من خلالها الاشتراك بالمسابقة، اليك عزيزي هذه الخطوات بنقاط سهلة وبسيطة

قم بكتابة كلمة انضم أو join في رسالة نصية.

قم بإرسال الرسالة الى الرقم المرادف لرقم بلدك.

ستصلك رسالة ترحيب ورسالة تعريف خاصة بالمسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم السعودية 2021

يمكن لمشتركي السعودية الذين يرغبون بالمشاركة في مسابقة الحلم إرسال الرسالة على الأرقام الآتية:

مشتركي CTS على رقم 858888

مشتركي mobily على رقم 650444.

مشتركي zain على رقم 755505

مشتركين virgin mobile على الرقم 300300

مشتركين lebara على رقم 313131.

أرقام الاشتراك او الاتصال في مسابقة الحلم 2021