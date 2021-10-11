تجديد الاشتراك في مسابقة الحلم صدي الملاعب 2021

بواسطة روند زيادة

يبحث الكثير من السعوديين عن كيفية  الاشتراك أو تجديد الاشتراك في مسابقة الحلم والتي تعتبر أكبر مسابقة على مستوى الوطن العربي ولها شهرة واسعة في مختلف الدول العربية، فهي بمثابة حلم لملايين الأشخاص ويشترك بها عدد كبير جداً من الأشخاص بهدف الحصول على جوائز المسابقة القيمة وتحقيق أحلامهم كشراء منزل او شراء سيارة أو فتح مشروع ما، سنضع في هذه السطور كيفية الاشتراك في هذه المسابقة والآلية التي يمكن اتباعها سواء للمشاركة في المسابقة أو تجديد الاشتراك.

تجديد الإشتراك في مسابقة الحلم
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مسابقة الحلم

هي أضخم وأشهر المسابقات في الوطن العربي، ولها شهرة واسعة وجمهور كبير من مختلف الدول العربية وجميع أرجاء الوطن العربي، يقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، وتتمتع هذه المسابقة بمصداقية عالية في اختيار الفائزين حيث يتم اختيارهم عن طريق جهاز الحاسوب، و يمكن الاشتراك بهذه المسابقة بشكل بسيط وسهل ولا يوجد شروط معقدة للاشتراك في هذه المسابقة، فقط أن يكون المشترك عربي الجنسية من أي دولة عربية ويكون بالغ عاقل، وتقدم مسابقة الحلم العديد من الجوائز التى فاقت المليون دولار، وكذلك السحب على العديد من المنازل المميزة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يرغب الكثيرون في الاشتراك في مسابقة الحلم لتحقيق أحلامهم من شراء منزل خاص بهم او شراء سيارة خاصة، ويرغب الكثيرون باتباع خطوات سهلة وبسيطة يمكنهم من خلالها الاشتراك بالمسابقة، اليك عزيزي هذه الخطوات بنقاط سهلة وبسيطة

  • قم بكتابة كلمة انضم أو join في رسالة نصية.
  • قم بإرسال الرسالة الى الرقم المرادف لرقم بلدك.
  • ستصلك رسالة ترحيب ورسالة تعريف خاصة بالمسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم السعودية 2021

يمكن لمشتركي السعودية الذين يرغبون بالمشاركة في مسابقة الحلم إرسال الرسالة على الأرقام الآتية:

  • مشتركي CTS على رقم 858888
  • مشتركي mobily على رقم 650444.
  • مشتركي zain على رقم 755505
  • مشتركين virgin mobile على الرقم 300300
  • مشتركين lebara على رقم 313131.
أرقام الدول العربية للإشتراك في مسابقة الحلم 2021
مسابقة الحلم ام بي سي

أرقام الاشتراك او الاتصال في مسابقة الحلم 2021

الدولة رقم الاشتراك
جمهورية مصر العربية اتصالات 95450, فودافون 95450, أورانج 95450
السعودية زين 755505, موبايل 650444, ليبار 313131, فجين موبايل 300300, الثريا 0088216101074
الكويت زين 96922, فيفا 50640, جي إس إم 4141
الإمارات للاتصالات6070, دو ‏ 3636
البحرين بتلكو ‏94000, فيفا 98885
المغرب إنوي 9669, اورنج 9669
العراق الخلية الآسيوية 2266, كورك 2180, زين 2833 120
الأردن اورنج 98880, أمنية 98858, زين 98858 70
فلسطين جوال 1623, وطنية 6750
سوريا إم.تي.إن1736, سوريال 1736
موريتانيا موريتل ‏ 1559
تونس اتصالات تونس 85988, اوريدو 85988, اورنج 85988


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روند زيادة

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع

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