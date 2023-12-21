تامر حسني يخصص جزء من إيرادات الحفلين لأهالي غزة.. رأس السنة

يستعد المطرب تامر حسني لإحياء حفلين ضمن موسم رأس السنة، وذلك بعد حالة الحداد الذي دخل فيها نجم الجيل بسيب أحداث غزة، والمقرر أن يكون الحفل الأول في تركيا يوم 30 ديسمبر الجاري، أما الحفل الثاني في أبو ظبي يوم 31 ديسمبر، وقرر حسني أن يكون هناك جزء من إيرادات الحفلات لجمعية الهلال الأحمر لمساعدة الشعب الفلسطيني.

تامر حسني - صورة أرشيفية

ويقدم تامر حسني خلال الحفلين باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، وطرحت الشركة المنظمة لحفل بأبو ظبي أسعار التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، وتفاصيل الحفل عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك.

وكان آخر أعمال الفنان تامر حسني في السينما فيلم بعنوان «تاج» وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: دينا الشربيني، هالة فاخر، المطربة ساندي، وإخراج سارة وفيق، تدور أحداثه حول شاب يدعى «تاج»، يكتشف أن لديه قوة خارقة ويطير في الهواء ويخترق الجدران.