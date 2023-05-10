“بيحب الخير وستر ناس مُشردة”.. هاني درويش يروى موقف إنساني فعله الراحل مصطفى درويش أثناء عاصفة كورونا

روى شقيق مصطفى درويش، هاني درويش موقف إنساني للراحل مصطفى درويش في فترة ما قبل كورونا بشهر واحد فقط تحديدًا فترة العواصف، أنه تلقى عدد كبير من الأشخاص المشردين لكي يأتون إلى مطعمه ليحتمون من هذه العاصفة.

وكتب هاني درويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا:”هفضل أفتكر الحدث ده واحكي عنه لسنين، من ٣ سنين وبالتحديد قبل فترة كورونا بـ شهر جيه يوم الأرصاد قالت إن هيبقى فيه عاصفة رعدية وأمطار في الفترة دي كنت شغال مع الله يرحمه مصطفى درويش في المطعم والكافية بتاعه في المهندسين مصطفى واللي معروف عنه عمل الخير ومساعدة الناس واللي بالمناسبة بعتبره سبب أساسي في نجوميته وحب الناس والقبول اللي ربنا زرعه فيه وده بسبب الخير اللي عمله والناس اللي سترها”.

وتابع هاني درويش:” المهم مصطفى كتب عنده على الفيس بوست أنه فاتح المطعم أثناء يومين العاصفة دي لأي حد مشرد أو مالوش مأَوي وطلب من أي حد يشوف شحات أو مشرد في الشارع يطلب له تاكسي لحد الكافية وإحنا هنحاسب، وبالفعل حصلت العاصفة وأول مرة في حياتي أشوف كمية الأمطار دي”.

واستكمل :”أنا ساكن في مدينة نصر والكافية في المهندسين يعني قدامي مهمة مستحيلة إني أسيب مراتي لوحدها في عز الجو ده وأنزل أروح الكافية وألاقي مواصلات توديني علشان أكون موجود واستقبل الناس اللي من المتوقع تيجي وتبات في الكافية، وبالفعل اتشعلقت في باص ٦٦ اللي بيعدي على سفنكس جنب نادي الزمالك واتمشيت للكافية واتغرقت في المطر وكل اللي كانوا شغالين في الكافية الوقت ده كانوا رجالة وحضروا بالقوة كلها وكمان أنا وغيري جبنا معانا لبس شتوي كتير للناس المتوقع تيجي”.

واستكمل:”روحنا الكافية لاقينا مصطفى أول واحد وصل هناك ومعاه بطاطين وجمعنا وأتكلم معانا وقال لنا الناس اللي جاية تتضايف كويس زيها زي الجيست أكل وشرب ويباتوا كمان وكل اللي عاوزينه هاتوه، وقالي أنت هتبات النهاردة مع الناس دي في الكافية أنا عارف أنك بتحب الخير وأكتر واحد هتخلي بالك منهم، وبالفعل جالنا ناس كتير مشردين، ويمكن ساعدنا ونقل حالات كتير بعربيته شخص محترم جدًا ربنا يباركله، مسكت التليفون اللي حطه مصطفى على صفحته واستقبلت كم إتصالات من داخل وخارج مصر ناس بتشكره على المبادرة وبتدعيله وناس عايزة تساعد والله استقبلت فوق الـ ٢٠٠ مكالمة ده غير القنوات”.

واختتم شقيق مصطفى درويش :”قابلت الناس اللي جت وغديناهم أحسن أكل وكل حاجة محتاجينها جت وأخدوا شاور في حمام المطعم ولبسوا لبس نضيف واتدفوا وحملت لهم أفلام عربي جديدة فضلوا يتفرجوا عليها لحد الصبح وهما فرحانين جدًا وأنا قاعد جنبهم وقعدت أتكلم معاهم فيهم اللي هربان من أهله وفيهم المريض النفسي وفيهم ناس كبيرة ولادها رامينها في الشارع وفيهم ناس كانت جاية في شغل من محافظة تانية ومعرفتش تروح ومعندهاش حد تبات عنده في القاهرة، أكتر حاجة مؤثرة أن من بين الشباب اللي جت شاب مشرد كان جاي شبه ميت، طلبنا له الإسعاف وجت مرضيتش تأخذه والدكتور كتب له علاج لكن للأسف الصبح توفاه الله، ربنا أراد أنه يتستر في آخر يوم له في الدنيا ويلبس لبس نضيف ويأكل أكل نضيف ويموت ويلاقي ناس تدعيله بالرحمة وتصلي عليه وتدفنه كمان، اليوم ده عمري ما هنساه وربنا يجعله سبب في دخولك الجنة يا مصطفى لأنك سترت ناس مُشردة في الشارع”.

وفاة مصطفى درويش

فارق الفنان مصطفى درويش الحياة يوم 1مايو عام 2023، عن عمر يناهز الـ 43 عامًا، وكان خبر كالصاعقة على كل محبين الفنان مصطفى درويش، وظهرت حالة حزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته من الفنانين والجمهور ناعيين الفنان وموجهين له عدة كلمات مؤثرة.