بيت الزكاة الكويت: تقديم 7000 وجبة إفطار يوميا في شهر رمضان داخل الكويت وسيتم تنفيذ المشروع في آسيا وأوروبا

كشف بيت الزكاة الكويتي، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2023، عن خطته في شهر رمضان المبارك 2023، وذلك فيما يتعلق بوجبات الإفطار، حيث سيتم تقديم 7000 وجبة بشكل يومي في شهر رمضان الكريم بتكلفة بلغت 662 ألف و500 دينار كويتي، وقال د. ماجد العازمي، المدير العام لبيت الزكاة بالإنابة لوكالة الأنباء الكويتية، أن مشروع وجبات الإفطار سيتم تنفيذه عن طريق أكثر من 13 قاعة وسيارة متنقلة سيتم توزيعها على جميع محافظات البلاد، وفي المساجد، وسيكون ذلك بناء على رغبة المتبرع.

وأضاف العازمي، أن عدد الوجبات في المساجد لن تقل بأي حال من الأحوال عن 125 وجبة في المسجد الواحد، وتابع “سيتم تنفيذ عدد من المشاريع المشابهة خارج حدود الكويت، وفي حوالي 14 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك عن طريق الجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل سفارات دولة الكويت في تلك الدول.

بيت الزكاة يرحب بالمراجعين

وذكر مدير عام بيت الزكاة بالإنابة، أن البيت يرحب باستقبال المراجعين خلال الفترة الصباحية من ساعات العمل الرسمية بشكل يومي من يوم الأحد إلى الخميس بجميع فروع إدارة الخدمة الاجتماعية في دولة الكويت، في كل من الجهراء والأحمدي وحولي، ومبارك الكبير والفروانية، وأشار إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية تهتم دائما بتطوير خدماتها، وتعمل على تسهيل الإجراءات على السادة المراجعين، وذلك عن طريق إمكانية التبرع إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لبيت الزكاة سواء كانت مساعدة أو قرض حسن للحالات المستمرة والدائمة والجديدة.

وبين أن بيت الزكاة سيقوم بنشر زكاة أسهم الشركات بعد الحصول على البيانات والحسابات للشركات، وهذا يكون من خلال فريق متخصص في احتساب الزكاة للأسهم، وأردف أن المراكز الإيرادية تستعد لاستقبال المتبرعين في الفترتين الصباحية والمسائية لتقديم الخدمات المختلفة كاحتساب زكاة الذهب والمال وغيرها، وذلك في جميع مناطق الكويت.

وأشار العازمي خلال تصريحاته لوكالة أنباء الكويت، إلى أنه يمكن عن طريق تطبيق سهل على الهواتف الزكية إجراء التبرع السريع، وكذلك توجد طريقة التحويلات البنكية، وهناك أيضا عدد من القنوات التحصيلية الخاصة لبيت الزكاة لاستقبال الزكوات والصدقات وتوزيعها على المستحقين إليها بشكل عادل.