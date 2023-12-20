بمناسبة مرور 88 عام على القوات الجوية الإثيوبية.. الإمارات تشارك في عرض جوي بإثيوبيا بحضور أبي أحمد

شاركت الإمارات العربية المتحدة في أرض جوي أُقيم في إثيوبيا بالقاعدة الجوية هرر ميدا في جنوب العاصمة الإثيوبية، وذلك بمناسبة مرور 88 عام على تأسيس القوات الجوية، حيث ترتبط إثيوبيا والإمارات بعلاقات مشتركة على الناحية العسكرية أو الاقتصادية من خلال مشاركة الإمارات في عدد من المشاريع الاستثمارية بإثيوبيا.

القوات الجوية الإماراتية تشارك في عرض الأسد الأسود- وزارة الدفاع الإماراتية

حضر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد العرض الجوي بمناسبة تأسيس القوات الجوية الإثيوبية، وحضر الاحتفال من جانب الإمارات اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها عن سبب تلك المشاركة:

تأتي هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من القوات الجوية الإثيوبية، تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة الممتدة بين البلدين الصديقين في ظل ما يجمعهما من قيم ورؤى مشتركة وتطلعات إلى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار وتجسيدا للعلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وإثيوبيا، وحرصا من ‎وزارة الدفاع على دعم وتقوية مجالات التعاون العسكري والدفاعي.

اختتمت فعاليات العرض الجوي ( الأسد الأسود ) بالقاعدة الجوية ( هرر ميدا )جنوب العاصمة الأثيوبية بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 88 لتأسيس القوات الجوية لإثيوبيا. شارك في العرض عدد من طائرات الميراج ، اف 16 التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي… pic.twitter.com/XpIaswVqri — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) December 18, 2023

شارك في العرض عدد من طائرات الميراج ، وطائرات اف 16 التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي والطائرة العمودية( آباتشي) لقيادة الطيران المشترك لدولة الإمارات، إضافة إلى وحدات مختلفة من سلاح الجو الإثيوبي التي نفذت عدد من الطلعات الجوية وسط حضور جماهيري كبير، كما قدم فريق الإمارات للاستعراضات الجوية عروضاً جوية متميزة زينت سماء العاصمة الإثيوبية، وفق بيان وزارة الدفاع الإمارات.