بعد منفذ دبي مول “البيك” تواصل التوسع وتفتتح فرعاً جديداً في دبي قريباً..اعرف موعد الافتتاح والعنوان بالتفصيل

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة “البيك” في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن استعدادها لافتتاح أول مطعم للوجبات السريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مكان منفذ البيك الجديد في الإمارات

على أن يكون الفرع الجديد في الإمارات يقع في منطقة الراشدية بدبي في محطة بترول ايبكو، مع افتتاحه سيصبح هو العلامة التجارية الثامنة من المملكة السعودية للدجاج المقلي في الإمارات العربية المتحدة، منذ ظهوره لأول مرة في دبي مول في يونيو 2021.

ويشتهر “البيك” بدجاج البروستد، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السندويشات رائعة المذاق، والتي بسبب تميزها هذا قد تنتظر ساعات للحصول على طلبك، من شدة تعلق الناس بطعم البيك المميز.

موعد افتتاح منفذ البيك الجديد

سوف يتم إطلاق محطة إيبكو الجديدة للعمل بشكل تجريبي بدايةً من الأسبوع المقبل، ثم بعد ذلك سيتم عمل افتتاح ضخم في نهاية شهر رمضان، ومع أول أيام عيد الفطر المبارك لفرع البيك الجديد، وسوف يقدم الوجبات الأكثر شهرة وتفضيلاً لمعجبيه مثل قطع الدجاج والسندويشات.

ويمثل هذا الإعلان بمثابة امتداد للتوسع السريع الذي تحظى به شركة البيك في الإمارات العربية المتحدة، فكان ديسمبر ميعاد افتتاح أول منفذ لها في أبو ظبي، والذي لاقته طوابير طويلة من رواد المطعم وعشقاه.

سلسلة مطاعم البيك

تأسست البيك في جدة عام 1974، ولكن لمدة 38 عامًا، كانت العلامة التجارية “البيك” مقتصرة على العمل فقط في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية “جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة”.

أما الآن وبعد توسع وشهرة كبيرة حظي بها “البيك” في المملكة وجميع الدول العربية، فلديها أكثر من 120 موقعًا في جميع أنحاء المملكة، وفي عام 2020 ، كان أول خروج دولية “للبيك” من خلال فرعين في دولة البحرين.

جاذبية وشهرة البيك تأتي من طريقة التحضير المقرمشة التي يشتهر بها بالإضافة إلى المذاق المميز لقطع الدجاج المخلية التي يقدمها، فهي الأروع على الإطلاق، بالإضافة إلى دجاج البروستد، وتقدم السلسلة أيضًا ساندويتش بيج بيك، مع إضافات مثل السلطة الكلوسلو والمخللات والجبن والتوابل.