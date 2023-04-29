بعد سقوطها في حفل دبي وتعرضها للإصابة.. شيرين عبد الوهاب: هرفع قضية وأطلب تعويض كبير

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد غياب طويل إلى جمهورها من خلال حفل أحيته أمس في العاصمة الإماراتية “دبي”، بحضور جماهيري كبير.

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في دبي

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لموقف محرج، حيث سقطت على المسرح أثناء حفلها الذي أحيته في دبي.

وكانت شيرين تعود إلى خلف أثناء تفاعلها مع الجمهور وهي تغني، مما تسبب في سقوطها وتعرضها للإحراج أمام آلاف الحضور.

وكانت شيرين تطلب الماء بسبب شكواها من حرارة الجو، لتسقط في الوقت الذي كانت تسير فيه إلى الخلف متعثرة في أسلاك السماعات على المسرح.

وانتشر مقطع سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح وهي تغني في دبي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدًا.

إصابة شيرين عبد الوهاب أثناء سقوطها في حفل دبي

أصيبت الفنانة شيرين عبد الوهاب إثر سقوطها على المسرح في حفل دبي الفني التي أحيته أمس الجمعة.

وتفاعلت شيرين مع الجمهور قائلة: شوفوا رجلي ازرقت ازاي!!.

شيرين عبد الوهاب تطالب بتعويض عن سقوطها على المسرح في دبي

طالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعويض عن الإصابة التي تعرضت لها إثر سقوطها على المسرح أثناء إحيائها للحفل الغنائي في دبي، وذلك بسبب السماعات.

وقالت شيرين وهي تمازح الجمهور: أنا هرفع قضية وأطلب تعويض كبير.

وأرادت شيرين أن تخفف من إحراج اللحظة، فآثرت المزاح بتعليقاتها عقب السقوط، إذ علقت بالقول: “بكرة السوشال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر”.

شيرين رجعت تاني.. خلينا نأمن مستقبل العيال

ولحظات وانفعلت الفنانة شيرين بسبب انزعاجها من تعرضها للإحراج بسقوطها على المسرح قائلة: “اكتب كده، أنا حرفع قضية علشان اللي بيحصل للفنان ده قلة زوق حرام، شوفو اللي صار مع عبدالله رويشد شوفو، بعدين أنا ليا تصرف تاني.. شيرين رجعت تاني”.

وتابعت: “شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نأمن مستقبل العيال”.