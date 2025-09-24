بعد زيادة الحالات 20 ضعف.. الصحة العالمية تتخذ قرار عاجل للسيطرة على مرض خطير في دولة عربية

يبدو أن السودان العزيز كتب عليه المعاناة، فوسط حالة من اليأس والمعاناة بسبب الحرب الدائرة منذ عدة أشهر، جاءت الامراض وعلى رأسها الكوليرا لتكتب فصلًا جديدًا في معاناة الاخوة الأشقاء في السودان، حيث قررت منظمة الصحة العالمية زيادة نطاق الاستجابة والسيطرة على انتشار الكوليرا في السودان، بعد ارتفاع عدد الحالات التي سُجّلت في الخرطوم خلال أسبوعين من 75 إلى 1500 حالة يوميًا.

زيادة كبرى في الحالات

وقال بيان المنظمة أن وباء الكوليرا بدأ في التفشي في ولاية كسلا في أواخر يوليو 2024، ووصل إلى جميع ولايات السودان, وبُلّغ عن أكثر من (113,609) حالات إصابة و(3000) وفاة في أنحاء البلاد، ليصل معدل الوفيات إلى (2,7%)، مشيرة إلى أن عمليات إيصال اللقاحات إلى دارفور واجهت عددًا من التحديات.

حملات تطعيم كبرى

وأوضح بيان المنظمة أن حملة التطعيم انطلقت في 21 سبتمبر الجاري؛ وتهدف للوصول إلى 1,86 مليون شخص في 6 مناطق ذات أولوية في دارفور.

فيما ستشمل الجولة الثانية من التلقيح الفموي للسيطرة على الوباء في تشاد وليبيا وجنوب السودان؛ مما يسهم في تعزيز الأمن الصحي في المنطقة.