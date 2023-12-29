تزامنًا مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد “جي إن 1” في العديد من الدول، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، عن رصد الفيروس في البلاد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوضع الصحي مستقر ولن يتم اتخاذ إجراءات وقائية غير اعتيادية في الوقت الراهن، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية أيضًا عن رصد حالة إصابة جديدة، ورصد بعض الحالات الأخرى في دول عربية، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة الحيطة والحذر.

بعد رصده في دول عربية.. تحذيرات من انتشار متحور كورونا الجديد| ونصائح هامة للمواطنين

متحور كورونا الجديد يثير القلق

وكشفت تقارير صحية أن اكتشاف المتحور الجديد لكورونا، توصلت إليها فرق الفحص الجيني في عدد من البلدان، كان آخرها الكويت ومصر، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ثبوت إصابة إثنين من المواطنين به من خلال التحاليل المعملية التي أجريت لهما، لافتة إلى أن الحالة الصحية للمصابيْن مستقرة، ولا تستدعي دخولهما المستشفى، لاسيما وأن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي، إلا أن هذا لا يمنع من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشاره قدر المستطاع.

سريع الانتشار ويصيب آخذي اللقاح

وعن أبرز المخاوف التي تثير القلق من المتحور الجديد JN1، فهو يتمثل في أن الفيروس سريع الانتشار، وأن هذه الفترة من العام تنشط فيها الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا الذي يتجدد في شكل متحورات جديدة، وينتشر بشكل أكبر في أمريكا الشمالية ومعظم الدول الأوروبية، كما أنه قد يصيب مواطنين حاصلين على لقاح من قبل، نظرًا لتحوره، ولمرور فترة كبيرة على الحصول عليه.

وناشدت الصحة العالمية المواطنين في جميع البلدان من ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الأساسية قدر المستطاع، للحد من انتشار الفيروس، لاسيما عدم مخالطة المصابين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل النقل، والمكوث في المنزل في حالة الإصابة وعدم مخالطة الآخرين، مشيرة إلى مثل هذه السلالات تثير قلقًا للبلدان للتحقيق فيها والبحث عنها، مطمئنة الجميع في نفس الوقت من أن هذا المتحور لا يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، استنادًا إلى الأدلة المتاحة التي تم تقييمها حاليًا على أنها منخفضة.

يُطلق على متحور كورونا الجديد JN.1، وهو متغير جديد نسبيًا تم اكتشافه في عدد محدود من الحالات في جميع أنحاء العالم، وارتفعت معدلات الإصابة به مؤخرًا، إذ ارتفع بنسبة 52% بين الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر من العام الجاري، ونصحت المنظمة بأخذ اللقاحات لتفادي الإصابة وتخفيف الأعراض، وطالبت بالعودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.