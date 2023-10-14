بعد دعم النني.. رسالة من عمرو أديب إلى محمد صلاح بشأن العدوان على غزة

نشر اللاعب محمد النني نجم منتخب مصر تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي X عبر فيها عن دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك في ظل الحرب الطاحنة في قطاع غزة بين حماس وقوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشمة، والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين في قطاع غزة، ووضع النني صورة البروفايل الخاص به للمسجد الأقصى وعلم فلسطين في إشارة إلى دعمه للأشقاء في فلسطين.

أديب يوجه رسالة لمحمد صلاح

وعلى النقيض الآخر التزم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الصمت في الوقت الذي انتظر منه الجميع دعم القضية الفلسطينية، وقد وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قائلاً ” إن الكبير ينتظر منه الناس الكثير، وأردف قائلاً ” إنه يعلم أنه يشعر بالضيق لعدم قدرته على أخذ موقف تجاه القضية الفلسطينية، لكنه فخر العرب، وفخر العرب لا يمكن يتخلى عن العرب وهم محتاجينه، واهو يعرف مشاعره وأنه إنسان محترم وبداخله مشاعر نبيلة تجاه إخواننا الفلسطينيين”.

وأنهى عمرو أديب كلامه قائلاً: “يا صلاح أنت محدش يقدر بعملك مشكلة، ويا محمد أنت نجم ومحبوب، وأنت الآن أمام الاختيار، وأنت فخر العرب، وفخر العرب ننتظر منه موقف في أزمة فلسطين”.