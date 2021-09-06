“بعد توقف عام كامل” .. مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلي الكويت

بعد توقف تام للرحلات الجوية بين مصر والكويت بسبب جائحة فيروس كورونا، أعلنت مصر للطيران عن استئناف رحلات مصر والكويت من جديد، ونستعرض لكم من خلال موقع “نجوم مصرية” كافة المعلومات عن هذا القرار.

استئناف الطيران بين مصر والكويت

وذكر مصدر مسؤول في شركة مصر للطيران بأنه تم بالفعل استئناف الرحلات من مصر إلى الكويت أمس بعد توقف عام كامل حيث أقلعت طائرة من “من طراز بوينغ 787” مع الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية، والتعليمات المقدمة من السلطات الكويتية، وبالطبع مع ضرورة وجود الشهادة المعتمدة للمسافرين الخاصة بلقاح فيروس كورونا كشرط أساسي لدخول الكويت.

الآلية الجديدة التي تعمل بها شركات الطيران

وتُسير شركة مصر للطيران رحلتين يوميًا إلى الكويت بإستخدام طائرة من طراز ” طراز بوينغ 787″ والتي تعرف إيضًا باسم طائرة الأحلام، والتي تحتوي على 309 مقعدًا، ويمكن أن تُسير الرحلات بطائرات من “طراز 737-800” والتي تحتوي على شاشات شخصية ومقاعد أكثر راحة.

وصرح مصدر مسئول في شركة مصر للطيران بأن عدد مسافري الرحلة الأولى 134 مسافرًا، بينما الرحلة الثانية قد بلغ الـ200 مسافر، ويُمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة والكويت من خلال الموقع الرسمي لمصر للطيران، بالإضافة الي امكانية زيارة مكتب مصر للطيران، أو وكلاء السياحة أو الاتصال بمركز الاتصالات 1717 في مصر.

السعة المقعدية لشركات الطيران في مصر

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي بتسيير الرحلات للطيران التجاري في الهند ومصر وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال، وتم الإتفاق بين السلطات المصرية والكويتية على استئناف حركة الطيران وتحديد سعة المقعدية وهي 781 راكبًا يوميًا.

وتمكنت شركة مصر للطيران على حصول على سعة مقعدية بنحو 440 راكبًا في اليوم، بينما شركة إير كايرو فتم تحديد 440 راكبا في الأسبوع على أن يتم نقلهم على مدار الـ3 أيام.

بينما استطاعت شركة النيل للطيران على استحواذ سعة مقعدية قدرها 347 راكبا على مدار الـ 3 أيام ، بينما شركة المصرية العالمية للطيران استحوذت على 399 راكبا على مدار الـ 3 أيام وشركة فلاي ايجيبت للطيران والعربية للطيران و نسما للطيران لهم سعة مقعدية قدرها 396 لكل شركة منهم على مدار الـ3 أيام.

ونوهت السلطات الكويتية على المسافرين تفعيل برنامج “شلونك” عند الوصول إلى الكويت.