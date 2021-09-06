“بعد توقف عام كامل” .. مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلي الكويت

بواسطة نهى أشرف


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نهى أشرف

مدونة ومحررة مصرية في موقع نجوم مصرية، طالبة في كلية الألسن عين شمس، و اعمل في مجال التدوين لاكثر من ثلاث سنوات.