بعد تصدرها التريند.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة نسرين طافش
تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” ظهرت فيها وهي تمارس تمارين اليوجا، على شاطئ البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية بإحدى جزر سيشل.
وهي الصور التي ظهرت فيها وهي مرتدية ملابس رياضية، تستعرض بها رشاقتها، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة نسرين طافش:
- ممثلة ومغنية فلسطينية/ جزائرية.
- اسم الولادة: نسرين يوسف محمد طافش
- ولدت في 15 فبراير 1982، بحلب، سوريا.
- تحمل الجنسية الفلسطينية، حيث أنها من أب فلسطيني، وأم جزائرية.
- بدأت مشوارها الفني في 2002، من خلال دورها في المسلسل السوري التاريخي “هولاكو” من إخراج باسل الخطيب.
- توالت بعدها أعمالها الفنية، حيث قدمت في العام التالي مسلسل “ربيع قرطبة” من إخراج حاتم علي.
- يعتبر عام 2004 نقطة انطلاقتها الحقيقية، حيث قدمت في هذا العام 4 مسلسلات دفعة واحدة، وهم: “أبو زيد الهلالي، وأحلام كبيرة، ورجال تحت الطربوش، والتغريبة الفلسطينية”.
- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في 2008.
- قدمت أول أغانيها عام 2017، باسم “متغير علي” وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج سعيد الماروق.
- شهد عام 2019 أول أعمالها السينمائية، من خلال فيلم “نادي الرجال السري” مع النجم كريم عبد العزيز، والذي حقق إيرادات مرتفعة.
- آخر أعمالها مسلسل “المداح” بطولة النجم حمادة هلال، والذي عرض في رمضان الماضي، ونال إعجاب الجمهور بشدة.