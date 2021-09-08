بعد تصدرها التريند.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة نسرين طافش

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” ظهرت فيها وهي تمارس تمارين اليوجا، على شاطئ البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية بإحدى جزر سيشل.

وهي الصور التي ظهرت فيها وهي مرتدية ملابس رياضية، تستعرض بها رشاقتها، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة نسرين طافش: