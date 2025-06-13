بعد الضربة الإسرائيلية…منع دخول المركبات والأشخاص إلى مطار الملكة علياء

انتشرت أخبار كثيرة في الساعات الأخيرة عن غلق مطار الملكة علياء، وهذا عقب قيام إسرائيل بشنّ هجمات على مواقع وشخصيات إيرانية، وقد أعلنت هيئة تنظيم الطيران الأردني اليوم الجمعة 13 يونيو عن إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت، وسيتم تعليق حركة الطائرات من أجل تفادي أي خطر في ظلّ الهجوم الإسرائيلي على إيران.

إغلاق أجواء المملكة الأردنية

صرّحت وسائل الإعلام الأردنية بأن قرار غلق مطار الملكة علياء وتعليق الملاحة، يأتي كالتزام باتفاقيات ضمان سلامة الطيران المدني، وسيكون هذا الغلق مؤقتا حتى إشعار آخر، من أجل ضمان سلامة المركبات والمسافرين، وهذا كإجراء احترازي في ظل التوترات الراهنة في المنطقة.

تأثيرات الإغلاق على الحركة الجوية

بالنسبة لآثار إغلاق أجواء الأردن، سيكون له تبعات، وهي:

تأجيل وإعادة جدولة بعض الرحلات

تغيير مخططات بعض الشركات والمسافرين بشكل مؤقت.

ولكن تبقى هذه الخطوة إيجابية من أجل منح وقت للهيئة لتقييم الأوضاع، والتخطيط للحركة بشكل أكثر أماناً.