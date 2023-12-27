بعد اختفائهما العثور على كويتي وسعودي متوفين في العراق.. وأول بيان من المملكة “أمر مفجع”

كشفت السلطات العراقية خلال الساعات الماضية عن تفاصيل العثور على جثتين لشخصين أحدهما كويتي والآخر سعودي مقيم بالكويت، كانا قد تم الإبلاغ باختفائهما أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية، الأمر الذي دفع إلى تشكيل فريق أمني من أجل سرعة البحث عنهما في كل مكان، حيث كان مكان اختفائهما محافظة الأنبار، لافتة إلى أنه تم التوصل بالفعل إلى مكان العثور عليهما، ويجري الآن فتح تحقيق موسع للوقوف على كافة ملابسات وفاتهما، لاسيما بعد العثور على السيارة التي كانوا يستقلونها محترقة، في حين أصدرت السفارة السعودية في بغداد بيانًا بشأن الحادث.

بعد اختفائهما العثور على جثتي كويتي وسعودي في العراق.. وأول بيان من المملكة "أمر مفجع"

مقتل كويتي وسعودي في العراق

وفي تفاصيل البيان الصادر عن الجيش العراقي بشأن هذه الحادثة، فقد أفاد بأنه تم العثور على جثتي الكويتي والسعودي بعد اصطدام سيارتهما بعبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية وأدى ذلك إلى انفجارها، لافتة إلى أنه تم العثور عليهما بعد عملية تمشيط واسعة، بعد الإبلاغ باختفائهما، فق الوقت الذي كشفت فيه تقارير أخرى، أن السيارة تم العثور عليها محترقة بالكامل وعليها آثار طلقات نارية.

وبالرغم من عدم إصدار بيان رسمي بشأن ما توصلت إليه التحقيقات النهائية، إلى أن تقارير إخبارية نقلت عن مسؤول أمني كبير إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحين مجهولين حاولوا اختطاف الاثنين، ولم تتضح بعد ملابسات الانفجار وما إذا كان هذان الشخصان في قبضة الخاطفين عند وقوع الحادث، وهو ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

كويتي وسعودي الجنسية

وأشارت التحقيقات الأولية أيضًا أن الضحيتان يحملان الجنسية الكويتية، لكن بعد مزيد من التحريات مع قوات الأمن تبين أن أحدهما كويتي والآخر سعودي، وهو ما أكدت مصادر رسمية سعودية وكويتية أيضًا، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر أمنية عراقية، بأن المنطقة الصحراوية معروفة بأنها ملاذ لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية الذين ما زالوا يواصلون نشاطهم، وأنه يجري التنسيق مع سفارتي السعودية والكويت ووزارتي الخارجية في البلدين، من أجل معرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيق الجارية.

بيان السفارة السعودية

ومن جانبها، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد، بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، قالت فيه إن السلطات العراقية عثرت على جثتي سعودي وكويتي بعد اختفائهما في الأنبار ونتابع مع السلطات ملابسات الحادث، معربة عنن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين.

#بيان من السفارة حول اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق. pic.twitter.com/Yr7tVLpOQT — السفارة في بغداد (@KSAEmbassyIRAQ) December 26, 2023

وجاء في البيان ما يلي: “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، تفيد سفارة المملكة في العراق بأن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية”.