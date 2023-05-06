بعد إطلاق التأشيرة الإلكترونية للسعودية.. تعرف على سعرها وخطوات الحصول عليها

وفرت المملكة العربية السعودية خدمة جديدة وهي التأشيرة الإلكترونية، والمعروفة بتأشيرة الزيارة الإلكترونية، وهي للأشخاص الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية، سواء بغرض السياحة أو الزيارة العائلية أو للعمالة والعمل، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة الحكومة لتطوير القطاع السياحي، وتسهيل جميع الإجراءات لجميع الراغبين لزيارة المملكة.

وزارة الخارجية السعودية أطلقت اليوم، خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول كمرحلة أولى من الخدمة، من بينهم دولة مصر، حيث أشارت إلى أن هذه الخدمة الجديدة سوف تسهم في إلغاء لاصق التأشيرة على جواز السفر الخاص بالمستفيد، وتحويلها إلى التأشيرة الإلكترونية الجديدة، وهي التي يجرى قراءة بياناتها من خلال رمز الاستجابة السريعة “QR”.

وتتيح هذه التأشيرة الإلكترونية السعودية للحاصلين عليها دخول المملكة والبقاء فيها لمدة تصل لـ 90 يوما، وهي أيضا صالحة للاستخدام لمدة عام من تاريخ إصدارها.

كيفية الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسعودية

وفي هذا الخبر يكشف لكم موقع “نجوم مصرية” عن سعر التأشيرة الإلكترونية للسعودية وخطوات الحصول عليها، حيث يمكن للراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية، وللحصول على هذه التأشيرة الإلكترونية يمكنك ذلك من خلال التقدم عبر الإنترنت، من خلال الخطوات الآتية:

يتم توجه المتقدم أو الراغب في الحصول على التأشيرة التوجه إلى موقع وزارة الخارجية السعودية. ثم يقوم المتقدم بإملاء طلب التأشيرة الإلكترونية، وذلك من خلال إملاء البيانات الشخصية الخاصة به والمعلومات الأخرى المطلوبة. ثم يتعين على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة من على موقع الوزارة، ومنها جواز السفر الخاص به والصورة الشخصية وغيرها من المستندات. ثم يدفع المتقدم بعض الرسوم للتأشيرة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية. ثم في تلك الخطوة ينتظر المتقدم لمدة قصيرة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام، وذلك من أجل الحصول على التأشيرة الإلكترونية، حيث إن الوزارة تقوم بإجراء بعض التحريات بشأن بيانات ومستندات المتقدم قبل إصدار التأشيرة الإلكترونية.

وفي النهاية، عند موافقة الوزارة على إصدار هذه التأشيرة، سوف يقوم المتقدم بتحميل التأشيرة من المنصة الإلكترونية وطباعتها لعرضها عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية.

ما هو سعر التأشيرة الإلكترونية السعودية

وكانت قد ذكرت بعض وسائل الإعلام السعودية عن أن سعر التأشيرة الإلكترونية تساوي 535 ريالا، وهي لجميع المسافرين القادمين من قائمة الدول الـ49 لدخول المملكة.