بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره.. تصريح مثير من إعلامية شهيرة

صرحت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان قائلة: إنها لا تستطيع أن تمارس حياتها الخاصة وتعيش دون رجل بأي شكل من الأشكال وتحت أى ظرف، لأنها قد تعودت أن تعيش مع زوج ولم تتعود على أن تكون سينجل ،على حد قولها، وذلك منذ أن كان عمرها 16 عاما.

الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان- المصدر: "جريدة الوفد"

ومن جانبها فقد أضافت جويل خلال التصريحات التليفزيونية التي أدلت بها، قائلة: “لا يمكن بل من المستحيل أكون كدا لحالي من غير رجل، إذا -لا سمح الله- راح زوجي كمال، بعد شهر أو أسبوعين هكون مع غيره، لأني في حياتي ما كنت سنجل من عمر 16، يمكن كنت سينجل أسبوع واحد بين ثلاث علاقات سابقة لي”.

من ناحية أخرى فقد تم سؤال الإعلامية اللبنانية عن اهتمامها الدائم بمظهرها، فردت جويل قائلة: إنها دائما تكون حريصة على أن تظل أكبر فترة ممكنة امرأة تتمتع بالجمال وترى أنه من الضروري أن تخضع لبعض من عمليات التجميل، وذلك حتى يتم الحفاظ على مظهرها ورشاقتها، موضحة: أنا دائما أحب أن أكون الأفضل وهذا يجهدني ويتعبني كثيرا.

وأضافت جويل أنه يجب على المرأة دائما أن تكون “واو” طول الوقت وتقوم بعمل المستحيل وكل ما بوسعها حتى تكون بيرفكت كرمال نفسها ونظرة زوجها لها، لأنه كيف هتحب زوجها لو مش بيطلع فيها بنفس الطريقة اللي كان بيطلع فيها مثل ما كانوا أول مرة مع بعض.

عمليات البوتوكس

كما تابعت الاعلامية جويل إلى أن التجميل مثل البوتوكس وأشارت أنه أرخص من المانكير، قائلة: بعمل البوتوكس كل 6 شهور وهو يعتبر أرخص من المانكير اللي يتم عمله كل أسبوع وأصبح متوفرا، كما بينت أنه من الممكن أن يتم تقسيط عمليات البوتوكس، كما أضافت قائلة: أنا مع أن المرأة التي تفضل المحافظة على نفسها وتحب حالها وتحب زوجها أكتر وزوجها يفضل يطلع فيها، وأنا هفضل أعمل تجميل لأني بدي أحافظ على اللي كان عندي لاني كنت ملكة جمال إيطاليا عندما كان عمري 18عاما.

الإعلامية جويل مردينيان

جويل مردينيان هي إعلامية لبنانية من مواليد 27 نوفمبر سنة 1977، كانت أولى مسيرتها العملية كعارضة أزياء، بعد ذلك قامت بتقديم البرامج التلفزيونية، حيث قامت بتقديم عدد من البرامج، من هذه البرامج، برنامج “جويل” الذي تتم إذاعته على قناة “إم بي سي”.

كما تعتبر الإعلامية جويل مردينيان، واحدة من أشهر خبراء التجميل في العالم العربي، وذلك لأنها تمتلك عددا من صالونات التجميل وبيع العطور ومنتجات التجميل، وذلك تحت علامتها التجارية الخاصة، كما يقوم بمتابعتها عدد كبير من المهتمين بما تقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي متزوجة من رجل الأعمال كمال قدورة، ولديها منه ثلاثة أطفال هم: بيلي، وإيلا، ونايثن.