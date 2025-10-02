أخبار عربية

بشار الأسد نجا من محاولة تسميم في موسكو

أحمد المدبولي

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد تعرض لمحاولة اغتيال عبر التسميم خلال وجوده في روسيا.

 

وذكر المرصد، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن العملية استهدفت إحراج الحكومة الروسية واتهامها بالمسؤولية عن تصفيته، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الجهة المنفذة.

 

وأوضح التقرير أن الأسد نُقل إلى أحد المستشفيات الواقعة في ضواحي موسكو عقب الواقعة، حيث تلقى العلاج اللازم تحت إشراف طبي مكثف.

 

وأضاف المرصد أن الرئيس السوري السابق غادر المستشفى صباح أول أمس، وأن حالته الصحية حالياً مستقرة.

 

ولم تصدر أي بيانات رسمية من الجانب الروسي أو السوري حتى الآن بشأن هذه الأنباء المتداولة.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


