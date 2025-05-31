بسبب مواد قابلة للاشتعال.. اندلاع حريق هائل في ميناء الحمرية بالشارقة في الإمارات

اندلع حريق هائل في ميناء الحمرية في منطقة الشارقة بالإمارات، اليوم السبت، لترفع السلطات المعنية أغلى درجات الطوارئ لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن الأخرى المجاورة.

استنفار كبير لفرق الحماية المدنية

تسببت مواد قابلة للاشتعال في ميناء الحمرية بالشارقة في الإمارات في اندلاع حريق هائل، لتبدأ فرق الحماية المدنية والدفاع المدني وكافة الأجهزة والسلطات المعنية في الاستنفار.

وتواجدت شرطة الشارقة والحرس الوطني إلى جانب فريق الدفاع المدني، لمباشرة آخر تطورات الحريق، ومتابعة عمليات الإطفاء التي لا زالت تجرى حتى الآن، رغم مرور أكثر من 5 ساعات على اندلاع الحريق.

خسائر حريق ميناء الحمرية في الشارقة

لم تعلن الجهات الرسمية حتى اللحظة عن حجم الخسائر المادية أو الأضرار البشرية الناتجة عن هذا الحريق، لكن دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور إلى استقاء المعلومات المتعلقة بشأن حريق ميناء الحمرية من مصادرها الرسمية تجنبا للمساءلة القانونية.