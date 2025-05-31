أخبار عربية

بسبب مواد قابلة للاشتعال.. اندلاع حريق هائل في ميناء الحمرية بالشارقة في الإمارات

محمد صبحي عيد

اندلع حريق هائل في ميناء الحمرية في منطقة الشارقة بالإمارات، اليوم السبت، لترفع السلطات المعنية أغلى درجات الطوارئ لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن الأخرى المجاورة.

 

استنفار كبير لفرق الحماية المدنية

 

تسببت مواد قابلة للاشتعال في ميناء الحمرية بالشارقة في الإمارات في اندلاع حريق هائل، لتبدأ فرق الحماية المدنية والدفاع المدني وكافة الأجهزة والسلطات المعنية في الاستنفار.

وتواجدت شرطة الشارقة والحرس الوطني إلى جانب فريق الدفاع المدني، لمباشرة آخر تطورات الحريق، ومتابعة عمليات الإطفاء التي لا زالت تجرى حتى الآن، رغم مرور أكثر من 5 ساعات على اندلاع الحريق.

خسائر حريق ميناء الحمرية في الشارقة

 

لم تعلن الجهات الرسمية حتى اللحظة عن حجم الخسائر المادية أو الأضرار البشرية الناتجة عن هذا الحريق، لكن دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور إلى استقاء المعلومات المتعلقة بشأن حريق ميناء الحمرية من مصادرها الرسمية تجنبا للمساءلة القانونية.


قد يهمك:

عن الكاتب:
محمد صبحي عيد

كاتب صحفي مصري يعمل في جريدة الوفد، لديه خبرات سابقة عمل مدير تحرير لموقع بصراحة الإخباري ورئيس تحرير تنفيذي لموقع مصر البلد الإخبارية وموقع الديوان ومشرف عام على موقع الريادة نيوز.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.