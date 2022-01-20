بسبب كورونا.. تأجيل القمة العربية في الجزائر

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بالتشاور مع حكومة الجزائر وبسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد19، تأجيل القمة العربية، وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن في وقت سابق، أن القمة العربية ستنعقد في الجزائر في مارس-آذار- المقبل، إلا أن الانقسامات الداخلية، وعدم الاتفاق على تاريخ محدد للقمة ساهم في تأجيلها.

الإعلان عن موعد القمة خلال اجتماع وزراء الخارجية بالقاهرة

وقال السفير حسام زكي في تصريح صحفي في إطار زيارته للجزائر: ” إن القمة العربية الحادية والثلاثون المرتقبة بالجزائر لن تعقد قبل شهر رمضان الذي سيحل على الأمة الإسلامية في بداية شهر إبريل المقبل”، وهذا ما يعني انعقادها في مايو أو يونيو المقبلين.

وأضاف زكي أنه من المقرر الإعلان عن موعد عقد القمة العربية خلال الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة في التاسع من مارس المقبل.

تاريخ الانعقاد خاضع للمشاورات بين الجزائر والأمين العام

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه في ظل الظروف الصحية الذي يفرضها وباء كورونا، والتي لا تزال تحتاج وتستدعي إجراءات احترازية، فإن تاريخ انعقاد القمة العربية خاضع للمشاورات بين الأمين العام لجامعة الدول العربية من جهة، وللجانب الجزائري من جهة أخرى، وذلك للوصول إلى موعد محدد يناسب جميع الأطراف، وهذا لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من القادة العرب.