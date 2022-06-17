بسبب أزمة البنزين والكهرباء:- لبناني يطوِّر سيارته تعمل بالطاقة الشمسية

الحياة القاسية والصعبة أحياناً تصنع منك إنسان مُبدع لتتحدى بها ظروفك من كُلِّ الجوانب. هذا ماحصل تماماً مع الشاب اللبناني “أحمد الصفدي” (35) عاماً، وهو من مدينة “صيدا” التي تقع في جنوب لبنان ولديه ورشة يعمل في صيانة الدراجات الهوائيّة.

ويُعاني الصفدي من صعوبة كبيرة في العمل وخدمة زبائنه؛ بسبب إنقطاع التيار الكهربائي، الذي تُعاني منه البلاد حاليا، ويعمل لمدة ساعتين فقط يوميا.

ولمواجهة أزمة ارتفاع سعر الوقود وانقطاعه من المحطات، سعى الصفدي لحل المشكلة بطريقته الخاصة، وحوّل سيارته التي تعمل بالبنزين إلى الكهرباء، مُعتمداً على 6 بطاريات عاديّة مخصصّة للدراجات النارية فقط.

وبسبب إنقطاع التيار الكهربائي المتكرر، زودّ الصفدي سيارته (بلوحة من خلايا الطاقة الشمسية تكاد توازي حجم السيارة)، ليستغني نهائياً عن التيار الكهربائي الذي كان يُغذيه من المولدات الخاصة، ومن وزارات (الكهرباء، والطاقة، والمياه) في البِلاد.

وأعلن الصفدي في حديثٍ له لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة 17/06/2022:- “عليك أن تتحرك سريعا لابتكار أفكار جديدة لمواصلة العمل وكسب الرزق في مواجهة الأزمات التي تعترض طريقك”.

بداية القصّة:-

إشترى الصفدي في إحدى الايام سيارة صغيرة مستعملة تعمل بالبنزين، وبعد الارتفاع الكبير لسعر صفيحة البنزين عمد إلى نزع المحرك القديم منها، متحدثاً:- “زودتها بمحرك كهربائي يتم شحنه عبر المقبس بالطاقة الكهربائية المنزلية، وجهّزتُها لهذه الغاية بمجموعة من البطاريات الصغيرة التي كانت تفي بالحاجة تماما”.

لكن مع الإنقطاع شبه الكلي للكهرباء وتوقف محرك السيارة عن العمل، كان لا بد من طريقةٍ أُخرى لتطوير السيارة لمواكبة الأزمات وتحل مشكلة التنقل.

ظهور الفكرة:-

لجأَ الصفدي إلى تركيب لوح خلايا ضوئيّة على سطح السيارة، لتستمد طاقتها من الشمس لشحن نظام البطاريات التي تدير سيارته.

وقال:- “عندما أستخدم السيارة لمسافة طويلة في أيام الشمس المشرقة تستهلك الطاقة فقط من لوحة الخلايا الشمسية، وفي نفس الوقت يتم شحن البطاريات الست في السيارة، وأوفر كلفة الاشتراك بالمولدات الخاصة التي كانت تستنزف معظم ما أجنيه من المال خلال عملي اليومي”. مُضيفا “جهزت مكانا أمام ورشة الصيانة لوصل جهاز توليد الكهرباء في السيارة بالورشة، لأتمكن من تشغيل المعدات الكهربائية التي استخدمها في مهنتي بتصليح الدراجات”.

طريقة العمل:-

على الطريق تندفع السيارة بعجلاتها الأمامية مع ذراع تحويل القوة للعجلات بنظامَيْن”سريع وبطيء”، ويبلغ وزنها مع بطارياتها الست التي تأخذ مكانها في القسم الخلفي من السيارة، والبطارية المخصصة للوح الطاقة الشمسية، حوالي (600 كيلوغرام).

وأشار إلى أنّ كلفة تحويل السيارة من العمل بالبنزين إلى الكهرباء ومن ثُمّ الطاقة الشمسية:- “بلغت حوالي 3 آلاف دولار، مع سعر السيارة الأساسي”.

وأعرب الصفدي في ختام حديثه عن خطوته التاليّة:- “خطوتي التالية تحويل سيارة أكبر للسير بالطاقة الشمسية، وقد تكون عائلية كبيرة، لأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة يبدو أنها متواصلة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي والارتفاع الكبير في أسعار الوقود.